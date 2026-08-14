Ya es oficial: la firma aragonesa Conphia Urbana gestionará la plaza de toros de Zaragoza

La Mesa de Arriendo para la adjudicación del contrato de explotación de la plaza de toros de Zaragoza por las temporadas 2026 y 2027 con la posibilidad de una prórroga anual, se reunió ayer jueves con el objetivo único de validar la documentación requerida como paso previo a la formalización de la propuesta definitiva y firma del contrato mediante decreto de presidencia cuya redacción se está llevando a cabo en estos momentos.

La propuesta de adjudicación de la empresa zaragozana Conphia Urbana, SL, cuya oferta presentó telemáticamente Sofía González Gracia en el acto de apertura de las distintas candidaturas el pasado 27 de julio resultó ser la elegida por ofertar la cantidad económica mayor (único criterio de valoración) con una cuantía de 7.073,41 euros diarios, lo que importa un total de 431.478,01 euros IVA incluido para 2026 y 1.513.709,74 euros IVA incluido para 2027.

¿Quién es realmente el empresario?

Un seguimiento de los datos registrales de la mercantil adjudicataria expresa que su actividad está dedicada a la “organización de ferias, festejos, actuaciones, espectáculos y eventos culturales o de ocio” y que tiene por Administrador Único a otra mercantil denonimada Grupo Roso LCD SL.

En realidad, en el sector taurino es dado por seguro que quién está detrás de la titularidad real es el empresario ejeano del sector porcino Jesús Mena Gericó quien lo es en la actualidad de la plaza de toros de Ejea y que en su día compartió la explotación de La Misericordia con Carlos Zúñiga hijo.

Este diario ha podido confirmar en las últimas horas que desde el entorno profesional de Mena Gericó se están llevando a cabo gestiones con ganaderos de la tierra bien para festejos populares como para los convencionales de la lidia a pie de cara a la confección de los carteles de la feria pilarista.

Hay que dejar constancia de que Conphia Urbana, SL no ha movido ficha ni siquiera a través de un comunicado cuando fue propuesta el 27 de julio ni desde que ayer resultó ratificada en firme como adjudicataria. Un secretismo nada habitual, hay que anotarlo.

Del mismo modo, la Mesa de Arriendo parece haber ignorado la circunstancia revelada por este periódico de la coincidencia en el encabezamiento de varias ofertas en las que se consignaba una evidente errata común: ponía “refernecia” donde debía figurar “referencia”.

La feria, una incógnita

De entre el cúmulo de aspectos que se desconocen de la nueva empresa destaca la composición en número y categoría de los espectáculos que la adjudicataria prevé anunciar. El contrato no obliga a nada en ese aspecto: puede anunciar desde ninguno hasta todos los que cupieran en los 61 días de explotación, como máximo, a que tiene derecho en 2026.

El contrato obliga a abonar 7.073,41 euros al día IVA incluido por el arriendo entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre. Bien es verdad que si el documento se firmara por ejemplo, el 10 de septiembre la empresa se ahorraría más de 70.000 euros aunque vería acortados los plazos de presentación de sus carteles y la gestión de abonados y venta de entradas sueltas.

El próximo paso ha de darlo pues la DPZ con la redacción del Decreto de Presiencia que dé lugar a la formalización del contrato. Entonces conoceremos la identidad y los planes de la parte adjudicataria.