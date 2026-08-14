La segunda edición de #estonoesarco llega a su ecuador en Zaragoza: Alonso Márquez abre este sábado su estudio al público

Tras la buena acogida de su primera edición, #estonoesarco ha vuelto este agosto con una nueva ruta por los estudios de algunos artistas de la capital aragonesa. El funcionamiento es el siguiente: cada sábado del mes uno o varios espacios creativos de la ciudad abren sus puertas al público con exposiciones, talleres y actuaciones de pequeño formato para acercar la creación local a los zaragozanos. En esta edición, el programa del proyecto cuenta con siete estudios distintos.

El artista y gestor cultural Sergio Muro es quien está detrás de esta iniciativa, que busca dar mayor visibilidad a los creadores locales y facilitar el encuentro directo con el público. El proyecto también quiere acercar el coleccionismo a más personas y demostrar que adquirir una obra de arte no tiene por qué ser algo reservado a unos pocos.

Las dos primeras citas han sido "un éxito rotundo". En el Arrabal, más de 60 personas participaron en el taller de cianotipia de Jorge Aliaga en Un Taller Azul. Más tarde, un centenar de personas se acercaron hasta Kymäna Studio para la clausura de 'La vie tragique des mots', una exposición de Mls y Tasio Peña sobre las nuevas masculinidades y feminidades, con una sesión de DJ Monkey Loops. La siguiente jornada llevó la iniciativa hasta Las Fuentes, de nuevo con diferentes disciplinas y numerosos asistentes.

Este sábado en Movera

Este sábado, 15 de agosto, #estonoesarco alcanza el ecuador de su programación y se traslada hasta Movera. El escultor Alonso Márquez abrirá su estudio, situado en el número 22 de la calle Marqueses de Ayerbe, en el Lugarico de Cerdán, para acoger una mañana en la que se darán cita la escultura, la pintura, la poesía y la música. El escultor zaragozano ha expuesto su obra en espacios como el Torreón Fortea, el Centro Joaquín Roncal, el Museo Orús de Utebo, la Universidad San Jorge, la Galería Cristina Marín o Caja Rural, además de en galerías de Madrid y Barcelona.

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La programación comenzará a las 11.00 horas con una visita al taller de Márquez, que explicará a los allí presentes su trabajo y su forma de entender la escultura. A las 12.00 horas, el pintor Juan Carlos Callejas presentará su obra y, a las 12.30, llegará la poesía de José Malvís y Kristina Jennessen. La sesión terminará a las 13.00 horas con la actuación de Joan Chic al violín y Mariano Jariot al contrabajo.