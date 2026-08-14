La segunda edición de #estonoesarco llega a su ecuador en Zaragoza: Alonso Márquez abre este sábado su estudio al público
La jornada comenzará a las 11.00 horas en el estudio del escultor en Movera y reunirá también la pintura de Juan Carlos Callejas, la poesía de José Malvís y Kristina Jennessen y la música de Joan Chic y Mariano Jariot
El Periódico de Aragón
Tras la buena acogida de su primera edición, #estonoesarco ha vuelto este agosto con una nueva ruta por los estudios de algunos artistas de la capital aragonesa. El funcionamiento es el siguiente: cada sábado del mes uno o varios espacios creativos de la ciudad abren sus puertas al público con exposiciones, talleres y actuaciones de pequeño formato para acercar la creación local a los zaragozanos. En esta edición, el programa del proyecto cuenta con siete estudios distintos.
El artista y gestor cultural Sergio Muro es quien está detrás de esta iniciativa, que busca dar mayor visibilidad a los creadores locales y facilitar el encuentro directo con el público. El proyecto también quiere acercar el coleccionismo a más personas y demostrar que adquirir una obra de arte no tiene por qué ser algo reservado a unos pocos.
Las dos primeras citas han sido "un éxito rotundo". En el Arrabal, más de 60 personas participaron en el taller de cianotipia de Jorge Aliaga en Un Taller Azul. Más tarde, un centenar de personas se acercaron hasta Kymäna Studio para la clausura de 'La vie tragique des mots', una exposición de Mls y Tasio Peña sobre las nuevas masculinidades y feminidades, con una sesión de DJ Monkey Loops. La siguiente jornada llevó la iniciativa hasta Las Fuentes, de nuevo con diferentes disciplinas y numerosos asistentes.
Este sábado en Movera
Este sábado, 15 de agosto, #estonoesarco alcanza el ecuador de su programación y se traslada hasta Movera. El escultor Alonso Márquez abrirá su estudio, situado en el número 22 de la calle Marqueses de Ayerbe, en el Lugarico de Cerdán, para acoger una mañana en la que se darán cita la escultura, la pintura, la poesía y la música. El escultor zaragozano ha expuesto su obra en espacios como el Torreón Fortea, el Centro Joaquín Roncal, el Museo Orús de Utebo, la Universidad San Jorge, la Galería Cristina Marín o Caja Rural, además de en galerías de Madrid y Barcelona.
La programación comenzará a las 11.00 horas con una visita al taller de Márquez, que explicará a los allí presentes su trabajo y su forma de entender la escultura. A las 12.00 horas, el pintor Juan Carlos Callejas presentará su obra y, a las 12.30, llegará la poesía de José Malvís y Kristina Jennessen. La sesión terminará a las 13.00 horas con la actuación de Joan Chic al violín y Mariano Jariot al contrabajo.
- Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos
- El fuego cerca el monasterio viejo de San Juan de la Peña pero logran rescatar los restos de los reyes de Aragón
- Colapso en el paso por Monrepós y su conexión con Sabiñánigo en el Pirineo aragonés: el corte de la A-132 agrava la circulación en plena operación salida
- Detenido un hombre de 28 años como presunto autor del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)
- Cuando en el Actur solo había cierzo y descampados: la llegada de un gigante que cambió el barrio para siempre
- Prisión para los dos detenidos por el crimen del matrimonio de Tauste
- Multado y detenido en Zaragoza por ir a más de 110 Km/h en una carretera de 50
- El descenso a Primera RFEF no impide un verano fructífero para las arcas del Real Zaragoza: 5,5 millones como mínimo