Tarazona se convierte desde este sábado en la capital del cine de comedia: más de 50 proyecciones y reconocidos actores

El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo Paco Martínez Soria cuenta las horas para levantar el telón de su vigésimo tercera edición. Desde este sábado y hasta el próximo 22 de agosto, la localidad zaragozana se convertirá en la capital del séptimo arte con más de 50 proyecciones (entre cortos y largometrajes) y la presencia de numerosos actores y directores. Por el certamen, considerado el más importante de habla hispana en su género, pasarán rostros muy conocidos, como los de Toni Acosta, Salva Reina, Susana Abaitua o Edu Soto.

La Sección Oficial de Cortometrajes, con 44 títulos seleccionados entre los 361 recibidos, volverá a ser uno de los pilares de la programación. Como siempre, el ganador accederá de forma directa a la lista de candidatos a Mejor Corto de Ficción de los Premios Goya, así como al Forqué a Mejor Cortometraje.

La principal novedad de esta edición será la celebración de la primera Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia. De hecho, este sábado, a las 22.30 horas, se proyectará la primera película de esta sección: ‘Cómo salvar el mundo’, dirigida por Alejo Levis. Antes, a las 18.30, el Teatro Bellas Artes de Tarazona acogerá el preestreno del documental ‘Forqué. El oficio de hacer cine’. Dirigido por Gaizka Urresti y Rafael Maluenda, el filme recupera la figura de José María Forqué, uno de los grandes nombres del cine español.

Toni Acosta recibirá el premio Talento de Comedia. / ep

Estas dos propuestas cinematográficas servirán para abrir oficialmente el festival con la presencia de sus equipos artísticos. Así, a la inaguración de este sábado asistirá el conocido actor Edu Soto, protagonista de ‘Cómo salvar el mundo’, y los citados Alejo Levis, Gaizka Urresti y Rafael Maluenda.

Entrada libre

El festival seguirá siendo igual de accesible que en las 22 ediciones anteriores. A todas las proyecciones se podrá acceder de forma gratuita, aunque para ver los largometrajes habrá que recoger una invitación en la taquilla del teatro media hora antes de cada pase.

En total, se proyectarán los 44 cortos y las siete películas de la nueva sección (‘Cómo salvar el mundo’, ‘Café Chairel’, ‘Sobriedad, me estás matando’, ‘Hasta que la celda nos separe’, ‘No se requieren traducciones’, ‘El Taser’ y ‘Nuda propiedad’) que competirán en sus respectivos certámenes nacionales. Los cortos se proyectarán a las 18.30 horas (en sesiones de 90 minutos) y los largometrajes a las 22.00 (previamente se celebrará un coloquio con los respectivos equipos artísticos).

El momento cumbre del festival llegará el sábado 22 de de agosto con la gala de clausura, que volverá a estar presentada por Luis Larrodera. Además de desvelar los ganadores, la cita volverá a realizar sus tradicionales homenajes. Los actores Toni Acosta y Salva Reina recibirán los premios Talentos de Comedia, mientras que Susana Abaitua y Mariona Terés recibirán respectivamente el de Talento Joven y Talento Revelación.

La entrada a la gala, que comenzará a las 19.00 horas, también será gratuita, pero habrá que recoger la invitación en la taquilla desde las 17.00 horas. La fiesta de clausura contará con la banda del actor Will Miller.

Como en las últimas ediciones, el certamen también ha organizado actividades paralelas: se celebrarán cinco matinales infantiles en varios pueblos de la comarca, el tradicional Taller de Realización de Cortometrajes y algunas noches habrá monólogos y espectáculos de humor. Toda la programación detallada, tanto de las proyecciones como de las actuaciones, puede consultarse en la web http://www.cinetarazonaymoncayo.es/.