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Zaragoza destina 19.741 euros a mejorar la accesibilidad del Museo Pablo Gargallo

Se crearán contenidos audiovisuales adaptados a personas con dificultades visuales, auditivas o cognitivas

El Museo Pablo Gargallo se encuentra cerrado por obras actualmente.

El Museo Pablo Gargallo se encuentra cerrado por obras actualmente. / epa

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza destinará 19.741 euros procedentes de depósitos prescritos a incorporar nuevos recursos de accesibilidad en el Museo Pablo Gargallo, con contenidos audiovisuales adaptados a personas con dificultades visuales, auditivas o cognitivas. Según ha informado el ayuntamiento, la actuación ha sido impulsada por el Área de Hacienda y Fondos Europeos mediante el procedimiento de prescripción adquisitiva de depósitos abandonados durante más de 20 años.

Se trata de garantías constituidas en metálico en el año 2000 y anteriores que no habían sido reclamadas ni devueltas dentro del plazo establecido legalmente. El importe se ha incorporado al Presupuesto Municipal de 2026 y será destinado a mejorar la accesibilidad de la exposición permanente del museo.

La consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha señalado que la actuación permite convertir recursos que permanecían "inmovilizados" en una inversión destinada a mejorar la inclusión en los equipamientos culturales. Los trabajos contemplan la creación de vídeos que se proyectarán en distintos monitores del museo y que incorporarán diferentes sistemas para facilitar el acceso a los contenidos.

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Entre ellos figuran lengua de signos española, subtítulos sincronizados, autodescripciones y pictogramas adaptados, además de traducciones al inglés y francés. El ayuntamiento ha indicado que las actuaciones serán ejecutadas por el Servicio de Cultura y forman parte de la estrategia municipal de accesibilidad universal en los equipamientos públicos.

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