El Desafío Buñuel llenará de música las noches de Teruel con dos conciertos gratuitos

El Rally Cinematográfico Desafío Buñuel sumará dos noches de música a la programación de su novena edición con dos conciertos gratuitos que tendrán lugar los días 27 y 28 de agosto en el Jardín de la Fundación Amantes de Teruel. Las actuaciones forman parte de las actividades paralelas del festival y estarán abiertas al público hasta completar aforo, según ha explicado la organización del evento en una nota de prensa.

Bajo el lema 'Música + Cine', el certamen ha programado dos propuestas de estilos diferentes con las que ampliará su oferta cultural más allá de las actividades relacionadas con la creación cinematográfica.

La primera cita será el jueves, 27 de agosto, con Piratas Rumbversions, una formación integrada por músicos vinculados a grupos como Muchachito Bombo Infierno, Ojos de Brujo y La Kinky Beat, cuya actuación se enmarca también en la celebración del 150 aniversario de Ibercaja, entidad colaboradora del festival. La banda presentará un repertorio basado en versiones de clásicos de la música popular, con una propuesta de carácter festivo y orientada al directo.

La programación continuará el viernes, 28 de agosto, con Renegados del Funk, formación surgida en el Centro de Estudios Musicales On Music y vinculada a la escena musical turolense; con un repertorio que recorre algunos de los principales temas del funk, el indie y el hard rock, con versiones de artistas como Michael Jackson y Stevie Wonder.

El Jardín de la Fundación Amantes acogerá las dos actuaciones, que permitirán incorporar la música en directo a las actividades paralelas del Rally Cinematográfico Desafío Buñuel. El programa busca, así, ampliar los contenidos del festival y ofrecer propuestas abiertas tanto a los participantes y visitantes del certamen como al público general de Teruel.

Noticias relacionadas

Las dos sesiones tendrán lugar a las 23.00 horas y el acceso será gratuito, sin necesidad de entrada previa, hasta que se complete el aforo disponible en el recinto.