Edu Soto, en la inauguración del Festival de Cine de Tarazona: "Es la primera vez que hago una comedia sin intención de hacer reír"

La película ‘Cómo salvar el mundo’, dirigida por Alejo Levis y protagonizada por Edu Soto, Petra Holguera y Manuela Vellés, se ha proyectado este sábado por primera vez en pantalla grande y ha abierto la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia del XXIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo ‘Paco Martínez Soria’. El certamen reunirá durante ocho días 44 cortometrajes y siete largometrajes inéditos en competición.

La jornada inaugural ha arrancado con la proyección del documental ‘Forqué. El oficio de hacer cine’, dirigido por Gaizka Urresti y Rafael Maluenda, que recupera la trayectoria del cineasta aragonés José María Forqué a través de testimonios, material de archivo y las voces de profesionales vinculados a su carrera.

Los directores han reivindicado la figura de Forqué, al considerar que “ha sido un poco maltratado por parte de Aragón porque, aunque se le cita, no ha sido tan investigado y no hay tanta literatura sobre él”, por lo que hablar sobre el cineasta “es un acto de justicia” y “es necesario reivindicarle como maestro”. Urresti y Maluenda han destacado además que Forqué realizó más de 47 largometrajes y cinco series de televisión y han definido al realizador como “un cineasta todoterreno”, al tiempo que han valorado que “es muy bonito que Tarazona lo pueda ver”.

La segunda cita de la inauguración ha estado protagonizada por 'Cómo salvar el mundo', una comedia familiar que cuenta la historia de Maitane, una niña de diez años preocupada por el cambio climático que decide reducir la huella de carbono de su familia.

Levis ha explicado que el principal aprendizaje de la película es “no pensar en ser perfectos, en hacer todo bien, en cambiar todos los hábitos que tenemos ni en empezar a hacer locuras, sino en pensar que simplemente hay que dar pequeños pasos”. “No podemos cambiar el mundo en general, pero sí que podemos cuidar de nuestro entorno, protegernos un poco y cuidarnos entre nosotros”, ha añadido.

Edu Soto ha señalado que es la primera vez que participa en una comedia “sin la intención de hacer reír”, ya que “se ve una problemática social y se intenta concienciar a la gente de que estamos en un momento clave para cambiar nuestros hábitos”.

Dos cortos aragoneses

El director del festival, Raúl García Medrano, ha indicado que la organización afronta esta nueva edición con el objetivo de mantener la respuesta del público y consolidar el festival como punto de encuentro para profesionales y espectadores. “Las expectativas que tenemos son, sobre todo, que venga mucho público, que se consoliden los casi 6.000 espectadores que cada año vienen a todas las actividades que programamos durante ocho días y que los profesionales que vienen a presentar sus trabajos o a compartir sus experiencias aquí en Tarazona salgan satisfechos y con las expectativas cumplidas”, señala.

El certamen ha seleccionado los 44 cortometrajes entre 361 obras recibidas y comenzará este domingo sus seis sesiones de competición, que se prolongarán hasta el 21 de agosto, con dos trabajos aragoneses, 'En trámite', de Víctor Izquierdo, y 'Sopitas', de Luis Larrodera.