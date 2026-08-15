'Forqué. El oficio de hacer cine': un documental reivindica al director aragonés que veía las películas con cronómetro

Cada vez que se habla de cine español, el apellido Forqué ocupa espacio en la conversación como si de un sustantivo más se tratara. Puede que lo primero que venga a la mente sean los Premios Forqué o, tal vez, la renombrada actriz, Verónica Forqué. Pero, ¿qué hay del gran cineasta, José María Forqué? Esa es, justamente, la pregunta que Gaizka Urresti y Rafael Maluenda se hicieron antes de empezar el rodaje del documental ‘Forqué. El oficio de hacer cine’ (2026).

El filme tuvo su preestreno el pasado 8 de marzo en el Festival de Málaga, 103 años después de la fecha de nacimiento del director, y este sábado se proyecta en la inauguración del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo, reivindicando la figura de Forqué como cineasta aragonés: “Cuando se habla de cineastas aragoneses, siempre se habla de Buñuel, Segundo de Chomón, Carlos Saura, Florián Rey o José Luis Borau. Y a Forqué se le cita, pero realmente nunca había sido ampliamente investigado y reivindicado. Sus películas son muy populares y muy conocidas por el público, pero hay pocos datos sobre sus orígenes”, detalla Urresti.

José María Forqué Galindo nació en Zaragoza, el ocho de marzo de 1923, en el barrio de San Pablo. Empezó la carrera de arquitectura y, mientras trabajaba de delineante y aparejador, colaboraba con el Teatro Universitario de Zaragoza, del cual llegó a ser director. Con su traslado a Madrid, su interés por las artes escénicas le llevó a desarrollar su pasión por el cine, hasta el punto de colaborar con Pedro Lagaza en la dirección de ‘María Morena’ (1951) como el primer proyecto de muchos que vendrían después.

El actor, Rafael Maza, interpretando a José María Forqué en 'Forqué. El oficio de hacer cine' / Gaizka Urresti

Según indica Urresti, “la película retrata a un chico de barrio, de la posguerra, de orígenes humildes y cómo llegó a hacer cine con esfuerzo y dedicación, sin pasar por la escuela de cine y sin tener una familia con medios para ayudarle. Esta es la historia de un autodidacta, muy exigente consigo mismo, que analizaba las películas que veía con un cronómetro para ver su ritmo. Llegó a ser un cineasta muy importante en esos años 50 y 60, cuando no era habitual que sin estudios previos y recursos alguien pudiera llegar tan lejos”.

El grito del tucán

Forqué destacó, sobre todo, por su capacidad de abordar diferentes géneros: desde la comedia y el western hasta el cine histórico y policíaco. En cada rodaje, una nueva trama se gestaba desde el acercamiento a la realidad de otros y una pasión inmensa por entender la vida misma, reflejando ese respeto tan profundo del director por el oficio de contar historias.

‘Forqué. El oficio de hacer cine’ nace de la admiración de los directores hacia el aragonés, en un formato de documental biográfico con una parte de ficción. Con una narración lineal, los directores se nutrieron de una entrevista de Fernando Lara a Forqué para Televisión Española, que permitió situarle como el narrador de su propia historia, contraponiendo sus declaraciones con las de aquellos que le conocieron, especialistas y actores dedicados a este tipo de cine, como la familia Gutiérrez Caba, Luis Alegre y Carlos Areces.

“El documental empieza con una parte de ficción, donde Forqué aparece interpretado por el aragonés Rafa Maza. Esta parte cuenta un pasaje que nos ayuda a entender la pasión que tenía Forqué por el cine: en el montaje de una película, notaba que hacía falta algo más para que la escena tuviera sentido, y hasta que no lo encontró en el grito de un tucán, que sonaba en la selva de Venezuela, mientras rodaban la escena, no la dio por cerrada. A partir de esta introducción, empezamos a desvelar su historia”, cuenta el realizador.

El realizador aragonés José María Forqué. / efe

Urresti compatibilizó este rodaje con el documental 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine' (2025), que estuvo nominado a los Premios Goya de este año. “Creo que los dos trabajos funcionan como un díptico. Eloy de la Iglesia y Forqué son dos directores muy diferentes, tanto en el tipo de cine que hacen como en el tipo de vida que han llevado. De hecho, el título original de la obra sobre Forqué iba a ser ‘El grito del Tucán’, pero yo defendí la idea del oficio de hacer cine, porque resumía muy bien ese espíritu. Uno es el retrato de un cineasta más convulso, con una vida que se refleja en sus películas, mientras que otro es el reflejo de un director más clásico, que lo que quiere es contar historias diversas en diferentes tonos”, explica Urresti.

El documental se presentará este sábado en la inauguración del Festival de cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo. “Estoy muy contento de estar en el festival de Tarazona, porque, aunque a priori pudieras pensar que un festival de comedia no es el lugar adecuado para presentar esta película, Forqué nos ha dejado clásicos de la comedia como ‘Atraco a las tres’ (1962), así que considero que es muy buen sitio para hacer el visionado en Aragón antes del estreno comercial”, indica el director, que asistirá al preestreno.

La proyección comenzará a las 18.30 horas en el Teatro de Bellas Artes de Tarazona y, posteriormente, tendrá su estreno en cines en torno a octubre o noviembre. Después, la película se podrá ver en las plataformas de Movistar y RTVE, según indica el director, ya ilusionado con la posibilidad de estar nominado a los Premios Forqué.