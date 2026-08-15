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Luz Gabás clausura este domingo la Feria del Libro de Jaca: la programación completa de la jornada

La XXVII edición llega este domingo a su fin con ocho propuestas a lo largo del día y la presentación de ‘Corazón de oro’, la última novela de la escritora montisonense

Luz Gabás clausurará este domingo la Feria del Libro de Jaca.

Luz Gabás clausurará este domingo la Feria del Libro de Jaca. / El Periódico

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El Periódico de Aragón

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Huesca

Después de tres días entre libros, autores y lectores, la Feria del Libro de Jaca encara este domingo la última jornada de su vigésima séptima edición. Desde el pasado jueves, el paseo de la Constitución ha vuelto a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro cultural de la localidad altoaragonesa, con 17 expositores, una treintena de escritores y una agenda paralela de talleres, música, teatro y encuentros. Ese mismo espíritu se mantendrá hasta el cierre, con ocho propuestas repartidas a lo largo del día y Luz Gabás como responsable de poner el broche final.

Como ya ocurrió el viernes, el humo del incendio de Las Peñas de Riglos ha vuelto a hacer acto de presencia este sábado, pero las actividades han podido realizarse en la carpa instalada junto a las casetas.

La mañana arrancará a las 11.00 horas con la mesa redonda El viaje del libro: de la creación a la lectura, que recorrerá el proceso completo que atraviesa una obra desde que nace hasta que llega al público. Participarán el escritor Severino Pallaruelo, el editor Javier Lafuente, de Doce Robles; el traductor Chusep-Raúl Usón; el librero Pedro Pérez y el lector Javier Acín, con la bibliotecaria Raquel Carrillo como moderadora.

Varios asistentes a la feria del libro, este sábado en Jaca.

Varios asistentes a la feria del libro, este sábado en Jaca. / epa

A las 12.00 horas, Roberto Malo y Daniel Tejero tomarán el relevo con el cuentacuentos familiar El último abordaje de Morgan el invencible. Ya a las 13.00, Rosana Mínguez dará a conocer Un océano entre cerezos, mientras que María Jesús Lamora y José Antonio Adell ofrecerán, de forma simultánea, un recital basado en su poemario Poemas de Lamora y Adell.

Por la tarde, a las 18.00 horas, la editorial El eco de los libres presentará varias de sus novedades. Asun Porta hablará de la novela Volaré para que me veas (Mariela), y Lourdes Alhajas y Alfonso Ortiz Remacha harán lo propio con La seda de nuestros cuerpos y Cementerio de astronautas y otros poemas. Media hora después, Enrique Hernández impartirá un taller de actividades literarias para mayores de doce años, con inscripción previa.

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La recta final llegará a las 19.00 horas con Juan Berrio y los títulos Los domingos también y 40 años del Museo de Larrés. Libro de juegos. Una hora después, el Salón de Ciento del ayuntamiento acogerá el acto de clausura, protagonizado por Luz Gabás, que regresará a Jaca para hablar de su última novela, Corazón de oro, y despedir así la vigésima séptima edición.

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