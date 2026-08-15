Luz Gabás clausura este domingo la Feria del Libro de Jaca: la programación completa de la jornada

Después de tres días entre libros, autores y lectores, la Feria del Libro de Jaca encara este domingo la última jornada de su vigésima séptima edición. Desde el pasado jueves, el paseo de la Constitución ha vuelto a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro cultural de la localidad altoaragonesa, con 17 expositores, una treintena de escritores y una agenda paralela de talleres, música, teatro y encuentros. Ese mismo espíritu se mantendrá hasta el cierre, con ocho propuestas repartidas a lo largo del día y Luz Gabás como responsable de poner el broche final.

Como ya ocurrió el viernes, el humo del incendio de Las Peñas de Riglos ha vuelto a hacer acto de presencia este sábado, pero las actividades han podido realizarse en la carpa instalada junto a las casetas.

La mañana arrancará a las 11.00 horas con la mesa redonda El viaje del libro: de la creación a la lectura, que recorrerá el proceso completo que atraviesa una obra desde que nace hasta que llega al público. Participarán el escritor Severino Pallaruelo, el editor Javier Lafuente, de Doce Robles; el traductor Chusep-Raúl Usón; el librero Pedro Pérez y el lector Javier Acín, con la bibliotecaria Raquel Carrillo como moderadora.

Varios asistentes a la feria del libro, este sábado en Jaca. / epa

A las 12.00 horas, Roberto Malo y Daniel Tejero tomarán el relevo con el cuentacuentos familiar El último abordaje de Morgan el invencible. Ya a las 13.00, Rosana Mínguez dará a conocer Un océano entre cerezos, mientras que María Jesús Lamora y José Antonio Adell ofrecerán, de forma simultánea, un recital basado en su poemario Poemas de Lamora y Adell.

Por la tarde, a las 18.00 horas, la editorial El eco de los libres presentará varias de sus novedades. Asun Porta hablará de la novela Volaré para que me veas (Mariela), y Lourdes Alhajas y Alfonso Ortiz Remacha harán lo propio con La seda de nuestros cuerpos y Cementerio de astronautas y otros poemas. Media hora después, Enrique Hernández impartirá un taller de actividades literarias para mayores de doce años, con inscripción previa.

La recta final llegará a las 19.00 horas con Juan Berrio y los títulos Los domingos también y 40 años del Museo de Larrés. Libro de juegos. Una hora después, el Salón de Ciento del ayuntamiento acogerá el acto de clausura, protagonizado por Luz Gabás, que regresará a Jaca para hablar de su última novela, Corazón de oro, y despedir así la vigésima séptima edición.