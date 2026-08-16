El Festival Internacional de Folklore de Alcalá de la Selva cierra con éxito su 34ª edición

El Festival Internacional de Folklore de Alcalá de la Selva (Festifalk) ha clausurado este domingo su programación principal en la localidad turolense con la misa de las Comunidades y el tradicional Homenaje a la Paz, tras un fin de semana marcado por la alta asistencia de público y la participación de grupos de Andalucía, Aragón, Perú y Tahití.

La XXXIV edición del certamen finalizará de manera definitiva este lunes con la actuación del grupo tahitiano Hei Show Tahití Ori en Calamocha, última cita de un programa que durante los últimos días también ha recorrido municipios como Albarracín, Cella, Celadas, Mosqueruela, Monreal del Campo y Santa Eulalia.

Durante estos días, la iglesia parroquial de Alcalá de la Selva acogió uno de los actos más emblemáticos del festival, seguido por varios centenares de personas, en el que los grupos participantes interpretaron cantos tradicionales de sus respectivos territorios, con la percusión como elemento central del Homenaje a la Paz.

El director de Festifalk, Jesús Sánchez, ha realizado un balance "altamente positivo" de la edición y ha destacado "la respuesta que el público sigue dando a este festival".

Según ha explicado en una nota de prensa, los grupos han ofrecido un programa de "alta calidad" y el pabellón multiusos ha registrado lleno durante las dos noches del festival, lo que, a su juicio, "demuestra que Festifalk sigue vivo y que sigue siendo del gusto de los cientos de personas que cada año nos acompañan".

Como han agregado en el comunicado, la única incidencia del fin de semana fue la tormenta registrada el sábado por la tarde, que obligó a suspender el tradicional desfile previsto en Alcalá de la Selva. Mientras tanto, la programación continuó este domingo en otros municipios turolenses, con actuaciones de los grupos de Andalucía en Monreal del Campo, Perú en Albarracín y Tahití en Mosqueruela.