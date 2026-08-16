El Festival de Tarazona entra en competición con ocho cortometrajes de la sección oficial

El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo 'Paco Martínez Soria' ha entrado este domingo en competición con la primera sesión de la sección oficial de cortometrajes, que ha reunido ocho trabajos seleccionados entre las 361 obras recibidas en esta XXIII edición y que ha contado con la presencia de varios de sus equipos.

El Teatro Bellas Artes ha acogido esta primera sesión competitiva, después de que el certamen inaugurara el sábado la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia, una de las principales novedades de esta edición, que durante ocho días combinará proyecciones, estrenos, encuentros con profesionales, formación y actividades de ocio.

La sesión de cortometrajes ha incluido 'La otra mitad', de María Pasadas y Elena López; 'Conexiones inesperadas', de Óscar Toribio; 'Bendito Herodes', de Carmen Águila; 'El príncipe nigeriano', de Marcel Sesplugues; 'Anaglifo', de Valle Comba; 'Est deus in nobis', de Olivia Ramírez de Haro; 'Monstruo', de Nacho Monter y Yago Casariego, y 'Lemonade', de Diego Fandos, además de 'Levantamuertos', de José Eduardo Castilla Ponce, proyectado fuera de concurso.

Hasta Tarazona se han desplazado María Pasadas y el actor Álex Puértolas, de 'La otra mitad'; el productor Gerardo Mateo de las Morenas, de 'Conexiones inesperadas', y Jennifer Rubio, Carmen Águila e Isabel Bernal, integrantes del equipo de 'Bendito Herodes'.

El equipo de 'La otra mitad' ha definido su propuesta como una historia con una "mirada honesta, divertida, llena de verdad y con la familia presente" y como "una apertura al corazón", mientras que Puértolas ha destacado la emoción de presentar el trabajo "cerca de casa, al ser de la tierra, y más en estos momentos tan complicados con los incendios".

Las integrantes de 'Bendito Herodes', una historia sobre el juicio al que se somete a quienes deciden no tener hijos, han calificado de "maravilloso" estrenar el cortometraje en el festival y han expresado su deseo de "ver qué pasa y disfrutar".

Por su parte, Mateo ha explicado que los proyectos sociales con los que trabaja "intentan tener algo de humor porque así llegan más a la gente" y ha destacado que "este festival lleva muchos años, el trato es maravilloso y el lugar es increíble", además de mostrarse "orgulloso de venir todos los años con varios proyectos".

La jornada cinematográfica ha continuado con 'Café Chairel', producción mexicana de 2025 dirigida por Fernando Barreda Luna y protagonizada por Mauricio Isaac, Tessa Ia y Leo Deluglio, que amplía la presencia internacional de la nueva sección de largometrajes, integrada por siete películas procedentes de España, México y Puerto Rico.

La película narra la historia de Alfonso, quien decide abrir un café de especialidad pese a no tener experiencia en el negocio, una aventura que cambia cuando conoce a Katia, una joven reservada a la que contrata como asistente y con quien inicia una relación marcada por los vínculos inesperados.