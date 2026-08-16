La 'Parthenope' de Sorrentino, protagonista este lunes en Hecho en el Festival Internacional Camino de Santiago

La vigésimo quinta edición del Festival Internacional en el Camino de Santiago continúa su andadura con la proyección de la película 'Parthenope' (2024), del célebre director italiano Paolo Sorrentino, dentro del Ciclo de Cine 'Imágenes del Mediterráneo'. La película se exhibirá este lunes, 17 de agosto, a las 20.00 horas, en el Cine de las Escuelas de Hecho.

'Parthenope' sigue la vida de una joven napolitana desde su nacimiento en la década de 1950 hasta la madurez. Dotada de una belleza magnética y una gran curiosidad intelectual, atraviesa amores, amistades y experiencias que marcarán su existencia. La ciudad de Nápoles se convierte en un personaje más, reflejando sus contradicciones, su esplendor y sus sombras. Entre recuerdos, encuentros y pérdidas, la protagonista busca el sentido de su propia identidad.

Sorrentino ofrece una reflexión poética sobre el paso del tiempo, la juventud y la memoria. La presentación de la película correrá a cargo del crítico de cine y académico Carlos Gurpegui. Con 'Parthenope', el realizador italiano regresa a su hogar espiritual, Nápoles, una ciudad que ha sido tanto un escenario como un personaje constante en su filmografía.

Tras el éxito personal y visceral de 'Fue la mano de Dios', muchos esperaban que Sorrentino continuara en una línea de confesión autobiográfica. Sin embargo, con 'Parthenope', el director decide dar un giro hacia lo mítico, hacia lo alegórico, proponiendo un viaje a través de una vida, la de una mujer cuyo nombre --Parténope-- es el de la sirena mitológica que, según la leyenda, dio origen a la ciudad de Nápoles.

'Parthenope' fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el 77 Festival de Cine de Cannes, un testimonio del prestigio que Sorrentino mantiene en el circuito de festivales de clase A.

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Las próximas películas del ciclo serán 'Un verano en La Goulette' (1995) de Férid Boughedir, el 19 de agosto, a las 20.00 horas, en el Cine de las Escuelas de Hecho; y, para terminar, 'Mediterráneo' (2021) de Marcel Barrena, en el Palacio de Congresos de Jaca, el 22 de agosto a las 19.00 horas.