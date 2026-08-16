El Teatro de las Esquinas apuesta por una nueva temporada llena de música en directo: de Blanca Paloma y OBK a Rafa Sánchez de La Unión

El Teatro de las Esquinas se ha consolidado como un espacio cultural de referencia en Aragón que mira mucho más allá de las artes escénicas. Sus números lo demuestran: la pasada temporada cerró con casi 200 funciones que reunieron a cerca de 100.000 espectadores. Parte de su éxito se debe también a que, desde hace varios años, la sala zaragozana reserva un importante espacio de su calendario a la música en directo. Una filosofía que ha convertido su escenario en un punto de encuentro para artistas y públicos muy diferentes, con propuestas de todos los estilos y para todas las generaciones.

Y esa apuesta es cada vez más clara. Solo hace falta echar un vistazo a su programación más próxima. La temporada musical 2026/2027 del teatro comenzará el 18 de septiembre con The Other Side, la banda española que rinde tributo a Pink Floyd en una propuesta que la propia sala define como "una ceremonia psicodélica, una evocación del tiempo y del espacio donde la música es memoria, protesta y redención". Al día siguiente, el 19 de septiembre, será el turno de Gonzalo Hermida, que llegará a las Esquinas con su gira 'Bandera libertad'.

El fin de semana continuará el 20 de septiembre con una noche para los nostálgicos del rock aragonés. 'Héroes & Bunbury Experience' reunirá en un mismo escenario a la banda Héroes El Culto, que recrea la fuerza y esencia de Héroes del Silencio, y al grupo Leyendas del Silencio, más centrado en la etapa en solitario de Bunbury. El homenaje contará, además, con invitados de lujo como Alan Boguslavsky, guitarrista de Héroes, Copi Corellano, a los teclados, y Javier Íñigo, a la trompeta.

Blanca Paloma actuará en el Teatro de las Esquinas. / ep

El programa musical de septiembre cerrará por todo lo alto el día 26 con 'Michael's Legacy', el primer homenaje a Michael Jackson que recrea el concepto de espectáculo del rey del pop en sus giras, con voces y música en directo.

Octubre arrancará el día 23 con 'Abbamanía. Un tributo inolvidable', un musical dirigido por José Saiz que se encargará de llevar al escenario del Teatro de las Esquinas alguna de las canciones más emblemáticas de uno de los grupos de pop más célebres de la historia, desde 'Dancing Queen' hasta 'Mamma Mia', 'Money Money', 'Super Trouper' o 'Waterloo'.

El cine también tendrá su espacio en el calendario. El 24 de octubre será el turno de 'Aurum Bandas Sonoras a la luz de las velas', un concierto de la Orquesta y Coro de Cámara Sonora que recorrerá algunas de las grandes bandas sonoras de la historia, como la de 'Gladiator', 'Titanic' o 'Pearl Harbour'. El día 30, Rafa Sánchez se pondrá al frente con 'Biografía', un recorrido cronológico por las canciones más icónicas de La Unión, acompañado por las vivencias del vocalista durante los 36 años de trayectoria de la banda.

A ritmo de tango

El mes de noviembre se abrirá con un cambio de ritmo. El día 1, 'Así se baila el tango', de La Porteña Tango, combinará danza y música en un repaso de los grandes clásicos del tango argentino, desde Gardel hasta Piazzolla. Unos días después, el 6 de noviembre, Blanca Paloma presentará su primer álbum de estudio, 'Trenza mía', tras representar a España en Eurovisión en 2023. Y el 7, la banda valenciana Santero y los Muchachos tomará el relevo para presentar su nuevo disco, 'Todas las luces'.

El teatro también abrirá sus puertas el día 15 de noviembre a Tamara, la 'Reina del Bolero', con su 'Gira Momentos'. Y, para terminar, la temporada otoñal bajará el telón con dos propuestas muy diferentes. El 22 de noviembre, Manel Fuentes y el pianista Dani Campos se adentrarán en el universo de Bruce Springsteen con '¿Por qué lo llaman 'The Boss'?'. Y los días 27 y 28, OBK celebrará sus 35 años de trayectoria con 'Vértigo Tour', una cita en la que el grupo presentará los temas de su nuevo álbum, incluido su último lanzamiento, ‘Maldita Mujer’.

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Todas las actuaciones comenzarán entre las 19.00 y las 21.00 horas, y los precios oscilan entre los 15 y los 35 euros, dependiendo del espectáculo. En cuanto a la disposición de la sala, algunas propuestas, como la de The Other Side, mantendrán el patio de butacas tradicional, mientras que otras aprovecharán el sistema de butacas retráctiles para transformar el espacio en una pista de baile perfecta para la ocasión.