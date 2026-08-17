"El éxito más grande de la jota aragonesa" cumple 50 años: la historia del baile que convirtió una vieja música en un icono

Hay músicas que terminan formando parte de la identidad de una tierra. 'El Sitio de Zaragoza', de Cristóbal Oudrid, es una de ellas. Aunque hoy muchos la identifican inmediatamente con la jota aragonesa, su origen es muy distinto: la pieza nació en el siglo XIX como una obra de carácter militar y descriptivo inspirada en los Sitios de Zaragoza.

Oudrid compuso una música que recrea el ambiente de la batalla mediante marchas, fanfarrias, toques militares y momentos de tensión. Pero también introdujo elementos de la tradición musical aragonesa. La obra acabó independizándose de su contexto teatral y alcanzó una enorme popularidad, pasando al repertorio de bandas y rondallas. Con el tiempo, 'El Sitio' terminó convertido en una de las composiciones más reconocibles vinculadas a Zaragoza.

Estreno fuera de Aragón

Pero 'El Sitio de Zaragoza' adquirió una gran importancia en el repertorio aragonés precisamente hace 50 años. El 7 de agosto de 1976 se estrenó en Ezcaray uno de los éxitos más grandes del folclore aragonés. Y es que ese día la conocida marcha militar del maestro Oudrid fue coreografiada por José Miguel Pamplona.

No se limitó a añadir pasos de baile: creó una coreografía completa y una puesta en escena concebida para un espectáculo de folklore. La adaptación incorporó además una letra de Ricardo Gómez e Ignacio Martiú Borroy. El maestro J.J. Trullen, presente en los ensayos previos, la calificó como "el éxito más grande de la jota aragonesa" y a fe que tuvo razón.

La creación de Pamplona coincidió con la evolución de la jota hacia espectáculos cada vez más elaborados, en los que baile, rondalla, canto y dramatización se combinaban para contar una historia. Pamplona sería además una figura fundamental de Baluarte Aragonés, formación nacida un año después (en 1977) y que incorporó 'El Sitio' a su repertorio y contribuyó decisivamente a su difusión.

"Muy criticado en su momento, José Miguel la estreno el día que nació su primer hijo, Aser Pamplona, y al final todos los grupos y escuelas de jota la llevan en su repertorio. Siempre ha sido y siempre será el broche de oro de nuestro repertorio", ha recordado Baluarte Aragonés quien también ha dejado una pequeña muestra de la coreografía:

Medio siglo después, 'El Sitio' sigue siendo uno de esos números que permiten a un grupo desplegar todo su arsenal: rondalla, bailarines, percusión, dramatización y fuerza escénica. La música de Oudrid sobrevivió al paso del tiempo; Pamplona consiguió darle una nueva vida.

En definitiva, Oudrid convirtió la memoria de los Sitios en música y Pamplona convirtió esa música en uno de los grandes espectáculos de la jota aragonesa.