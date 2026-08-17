El Bajo Aragón se convierte en el escenario principal de la tercera edición del Festival LATA: "Hay un punto de curiosidad que atrae a la gente, siempre usamos los lugares míticos del pueblo"

Todo aquel que se dedica a las artes alguna vez ha escuchado que para desarrollar sus proyectos, debería abandonar su pueblo e irse a una gran ciudad, donde encontraría más oportunidades. Pero, ¿qué pasa si traemos el arte a los pueblos? ¿Y cuándo hacemos de los pueblos el escenario principal de un espectáculo?

Torrecilla de Alcañiz tiene la respuesta. Gracias a los hermanos Daniel y Aitor Esteban Lorenzo, la localidad es hogar de una de las iniciativas más prometedoras del momento en lo que al arte en entornos rurales se refiere: desde este lunes hasta el 23 de agosto, organizan la tercera edición del festival Laboratorio Artístico de Torrecilla de Alcañiz (LATA). Diversos artistas acuden al pueblo turolense para participar de un ciclo de “espectáculos express”, que utilizan los lugares más míticos de Torrecilla como su escenario principal.

La iniciativa se divide en dos etapas: la llegada de los artistas, de distintas especialidades, que precede a cuatro días de preparación de una actuación. En esta primera etapa, hasta el 20 de agosto, es cuando los participantes se conocen y desarrollan la escenificación de un guion realizado en este período de tiempo. A partir del cuarto día, el viernes, 21 de agosto, las obras se representan en distintos parajes del pueblo.

El espectáculo realizado en la casa del comandante / Ana Esteban

“Mi hermano y yo somos artistas de circo, así como una de nuestras primas, María Lorenzo, mientras que otra [Ana Esteban] es gestora cultural. En Navidad, solíamos hacer pequeñas representaciones teatrales, que improvisábamos, para entretener a la familia. Poco a poco, eso fue escalando y lo fuimos perfeccionando, hasta que dijimos: ‘Venga, para el verano de 2024, nos juntamos y hacemos una obra de teatro’. Vinieron doce artistas a colaborar. Invitamos a la gente del pueblo a venir a verla. De lunes a jueves creamos el espectáculo y de viernes a domingo, hicimos dos pases al día. ¡Fue un éxito! Había 40 personas por pase y todos estaban muy contentos, así que, todo el pueblo empezó a insistir para que repitiéramos. De ahí nace ‘LATA’”, cuenta uno de los fundadores, Daniel Esteban.

En la segunda edición de LATA, el número de artistas ascendió a 25, procedentes de diversas partes de España e incluso de fuera, mientras que, respecto a los espectadores, se superaron los 800 asistentes. El festival también supuso un gran impacto cultural y económico para la localidad, sumando en torno a cuatro mil euros de gasto directo en establecimientos del pueblo, además de la repercusión mediática del proyecto. Por esta misma razón, la iniciativa fue galardonada, en 2025, con el primer premio del Centro de Innovación Territorial (CIT) de Teruel a la Innovación Rural, además del Premio Jóvenes Creadores Aragoneses (CREAR) a la mejor propuesta artística de Aragón.

Con el motivo de llevar las artes escénicas a la localidad, LATA habilita los espacios más representativos de Torrecilla de Alcañiz, llamando la atención de la población local: “Desde el primer año, había un punto de curiosidad que atraía a la gente, porque al final, usamos los lugares míticos del pueblo. En 2024, se hizo en la casa del conde, y ya en el segundo año, en la casa del comandante, donde mucha gente no había entrado, pero que son parte de la historia del pueblo. Este año, aunque no utilicemos casas particulares, utilizaremos la ermita y la torre, y creo que esa misma curiosidad puede florecer, ya que la gente querrá saber qué haremos con sus espacios”, explica Esteban.

Asimismo, aquellos que estén interesados en vivir en primera mano una experiencia única como esta, podrán acudir del 21 al 23 de agosto a Torrecilla de Alcañiz. Además de una exposición que se podrá ver de forma gratuita, durante todo el fin de semana, en las calles del pueblo, el espectáculo del viernes se realizará en la ermita, con dos pases (19.00 horas y 21.00 horas), y tendrá un coste de diez euros. Por otro lado, la muestra del sábado, se hará en la plaza de la iglesia, a las 21.00 horas y será gratuito. El cierre del festival será el domingo, 23 de agosto, en el Pradé. El primer pase se realizará a las 19.00 horas, mientras que el segundo se hará a las 21.00 horas, con una entrada de 10 euros.

Las entradas se podrán reservar a través de la página web de Entradium o en el Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz, de 11.00 a 14.00 horas.