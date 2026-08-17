Eva Amaral emociona en el "concierto más importante" de la carrera de Iván Ferreiro: "Es una de las personas que mejor canta del mundo"
La aragonesa subió al escenario de Vigo el sábado para interpretar una icónica canción de Los Piratas
Iván Ferreiro vivió la noche del sábado un momento especial ya que cumplió uno de sus sueños, actuar en el Auditorio de Castrelos de Vigo, su casa, dentro de su gira 'Hoy x Ayer' en la que repasa sus 35 años de carrera musical y con la que ya está en su recta final.
El artista gallego contó en un día tan especial con la mágica voz de la aragonesa Eva Amaral que maravilló junto a Iván Ferreiro con su interpretación de uno de los grandes temas míticos de Los Piratas, 'Años 80'. Un gesto muy simbólico ya que recientemente el propio Ferreiro ha confesado que no se dieron cuenta del potencial de la canción hasta que Amaral realizó una versión de la misma.
"Es una de las personas que mejor canta que he conocido del mundo, es mi amiga hace muchísimos años, la quiero con locura. Ella ha elegido vivir en Galicia siendo de Zaragoza, con todos ustedes, Eva Amaral", proclamó Ferreiro en la presentación de la zaragozana, que fue recibida con una gran ovación por el público antes de comenzar la interpretación de la canción.
Más invitados especiales
No fue la única colaboración especial de la noche ya que también subió al escenario Abraham Boba para interpretar con el exlíder de Los Piratas, 'El equilibrio es imposible'. Todo en un día muy especial para un artista gallego que volvía a tocar en casa donde no se dejó en el tintero ninguno de sus grandes clásicos como 'Turnedo', 'Te echaré de menos', 'Cómo conocí a vuestra madre'...
Amaral aún tiene pendientes dos conciertos para cerrar la gira de 'Dolce Vita'. Serán los que ofrecerán en Barcelona (Palau Sant Jordi) y Madrid (Movistar Arena) el 18 y 20 de diciembre, respectivamente.
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