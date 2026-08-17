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Se pospone el Festival de Teatro de Calle ante la gravedad del incendio en la comarca de la Jacetania

Próximamente se anunciarán las nuevas fechas del festival, que permanecerá en las localidades previstas.

Pasada edición del Festival de Teatro de Calle

Pasada edición del Festival de Teatro de Calle / DPH

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El Periódico de Aragón

Zaragoza

La comarca de la Jacetania, junto a los ayuntamientos implicados, ha decido posponer el Festival de Teatro de Calle, programado para los dos próximos fines de semana (22 y 23, 29 y 30 de agosto), ante la gravedad del incendio forestal de Peñas de Riglos. Berdún, Santa Cilia, Santa Crus de Serós y Bailo, localidades severamente afectadas por la situación, son los cuatro municipios que iban a acoger este festival, que supone el final del Festival Internacional En el Camino de Santiago.

Próximamente, se anunciarán nuevas fechas para llevar a cabo dicho ciclo, que llegará de la misma manera a las cuatro localidades mencionadas. La Comarca de la Jacetania, ha trasladado su agradecimiento al incansable trabajo de todos los profesionales del operativo, UME, INFOAR, bomberos, APN, fuerzas de seguridad, agricultores, voluntarios, asociación de empresarios y todas las personas que están colaborando.

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La Comarca cierra con un mensaje de ánimo hacia los afectados: "Superaremos juntos esta situación, y esperamos que pronto volvamos a disfrutar de nuestro territorio."

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