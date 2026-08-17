Se pospone el Festival de Teatro de Calle ante la gravedad del incendio en la comarca de la Jacetania
Próximamente se anunciarán las nuevas fechas del festival, que permanecerá en las localidades previstas.
El Periódico de Aragón
La comarca de la Jacetania, junto a los ayuntamientos implicados, ha decido posponer el Festival de Teatro de Calle, programado para los dos próximos fines de semana (22 y 23, 29 y 30 de agosto), ante la gravedad del incendio forestal de Peñas de Riglos. Berdún, Santa Cilia, Santa Crus de Serós y Bailo, localidades severamente afectadas por la situación, son los cuatro municipios que iban a acoger este festival, que supone el final del Festival Internacional En el Camino de Santiago.
Próximamente, se anunciarán nuevas fechas para llevar a cabo dicho ciclo, que llegará de la misma manera a las cuatro localidades mencionadas. La Comarca de la Jacetania, ha trasladado su agradecimiento al incansable trabajo de todos los profesionales del operativo, UME, INFOAR, bomberos, APN, fuerzas de seguridad, agricultores, voluntarios, asociación de empresarios y todas las personas que están colaborando.
La Comarca cierra con un mensaje de ánimo hacia los afectados: "Superaremos juntos esta situación, y esperamos que pronto volvamos a disfrutar de nuestro territorio."
- Directo | Más de un millar de efectivos hacen frente al incendio descontrolado de Las Peñas de Riglos (Huesca) que ha arrasado cerca de 17.000 hectáreas
- Kervin Arriaga, de descartado por su salario en el Real Zaragoza a ser vendido por 5 millones un año después
- El pueblo del Pirineo que renació como centro de vacaciones gracias a un grupo de sindicalistas: a solo 20 kilómetros de Ordesa y a los pies del embalse de Mediano
- La quiebra de la empresa de seguridad del Ibercaja Estadio obliga a lanzar un nuevo contrato
- El juez sitúa al joven de 28 años detenido 'en el punto exacto' donde se originó el incendio de Las Peñas de Riglos
- El incendio de Riglos calcina 17.000 hectáreas y avanza descontrolado hacia Jaca
- El Real Zaragoza arranca rezagado la recta final del fichaje de Jesús de Miguel
- Un pueblo del Pirineo afronta el medio millón de euros que costará su nuevo campo de fútbol: “Competimos en inferioridad de condiciones con el resto de equipos de Aragón”