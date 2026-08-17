Vuelve el concierto más largo de la historia de Aragón: 49 canciones en homenaje al más grande

Cuentan las crónicas (y los que tuvieron la fortuna de verlo en directo) que sus conciertos no llegaban a la hora de duración (solían prolongarse durante aproximádamente 50 minutos) pero, desde hace ya más de 30 años, en Aragón la figura de Elvis Presley vuelve a materializarse en directo de la mano de Cuti Vericad en maratorianas actuaciones que este año se irá muy por encima de las tres horas. Y es que el músico aragonés celebrará el 49 aniversario del fallecimiento de Elvis interpretando exactamente el mismo número de canciones que año hace de su muerte. Casi nada.

Este año, el tradicional concierto (comenzó en 1994 en el Whisky Viejo) en el que cada año se va sumando una pieza más por año cumplido) se celebrará en la sala Oasis el próximo 29 de agosto, a partir de las 21.00 horas (entradas a 18 euros más gastos de gestión aquí). «Me he propuesto seguir así, añadiendo una canción por año, hasta el 50 aniversario. Y a partir de ahí sí que reinventaré el homenaje. Tendré ya 55 años, 15 más que Elvis cuando se murió...", recordaba el jacetano a este diario hace unos años.

Amor por la música

Para este concierto, Cuti Vericad se rodeará de una banda de músicos conformada por Alejandro Castro a la guitarra acústica y coros, Jesús Martí 'Pelón' al bajo , Alex Comín con la guitarra eléctrica y José Luis Seguer 'Fletes' a la batería. "Es un concierto de homenaje, respeto y pleitesía a Elvis hecho desde la visión de otro músico que también ama la música, por lo tanto las versiones que interpretaremos no serán imitaciones. Canciones en las que Cuti Vericad también ha depositado su personalidad "y en las que afloran las huellas de otros músicos que influenciaron a Elvis o fueron influenciados por él", reza la promoción de la actuación.

En esa misma entrevista concedida a este periódico, el artista dejaba claro que el que sea una cita única es lo que lo hace tan especial: «Es un 'show' que ha crecido mucho en los últimos 10-15 años. Ya se ha convertido en un clásico en la ciudad. Ahora todo ha cambiado y se programa algo pero durante años casi era el único concierto en agosto en Zaragoza y durante mucho tiempo me mantuve firme en hacerlo el mismo día 16 (fecha del aniversario del fallecimiento del cantante) y la convocatoria era mínima. Cuando decidimos cambiarlo al final de agosto empezamos a crecer. El concierto empezó a ser un 'show' antológico porque crecía una canción por año y la gente quería verlo. Es un 'show' preparado para que sea una sola noche al año y hay que hacer un gran esfuerzo para amortizarlo. Es arte efímero y queremos que sea algo muy exclusivo. Es decir, el que estuvo, estuvo y el que no, se lo perdió».