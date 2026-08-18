Alberto Castrillo-Ferrer lleva su 'Prometeo' hasta un festival italiano de prestigio: "Es una cita con mucha profundidad teatral y dramática"

El actor, director y dramaturgo aragonés Alberto Castrillo-Ferrer participa por tercer año consecutivo en el curso internacional de bufones que organiza en Vicenza la compañía italiana Stivalaccio Teatro. La edición de este año está dedicada a los grandes mitos griegos y reúne a profesionales y artistas de distintos países en torno al trabajo del bufón como herramienta escénica.

Castrillo-Ferrer mantiene así una colaboración que se ha ido consolidando en la ciudad italiana, donde en anteriores ediciones presentó 'Ildebrando Biribó' y 'Ser o no ser'. En esta ocasión, además de participar como profesor, representará su último espectáculo, 'Prometeo, bufón y mártir', el 26 y 27 de agosto en el Palacio Thiene de Vicenza. "Es un festival muy potente del norte de Italia, para mí es un placer porque es una cita que tiene mucho respeto y gusto a las artes escénicas, hay un laboratorio de crítica teatral, se presentan libros... Es un festival con mucha profundidad teatral y dramática", explica ya desde Italia el aragonés ya que también imparte un curso de bufones que comienza mañana en el marco de la programación del Be Popular de teatro.

Humor, crítica e irreverencia

La obra de Castrillo-Ferrer parte del mito de Prometeo para construir un espectáculo que combina humor, crítica y el lenguaje irreverente del bufón. La elección del mito griego para el curso de este año establece, además, un particular diálogo entre la faceta pedagógica y artística del creador aragonés. "Vicenza está en una zona de Italia muy culta y muy vinculada al arte, cada rincón de Vicenza es un escenario natural. De hecho, hacemos una especie de pasacalles y paramos en una de las plazas y ahí se hacen las escenas de los bufones. Este año, el pasacalles va a ir sobre los mitos. La comedia del arte ha sido siempre la división entre vicios y pecados de la sociedad. En este caso se habla más de los mitos griegos también por eso mi Prometeo cuaja muy bien aquí", asevera.

El narrador de esta bufonada, de este cuento cómico inspirado en los narradores latinos no es otro que Dioniso, el dios del teatro. No es casualidad que el arte de contar cuentos y el vértigo del éxtasis estén representados por el mismo dios, un borracho que cambia de forma, hilarante y simpático (en el sentido griego del término: simpathos, capaz de compartir pathos, emoción). Sobre una tarima redonda, el actor-mimo está solo en escena y armado únicamente con su propio cuerpo, su propia voz y la imaginación del público, da vida a una epopeya tragicómica, paseo por los caminos del Mito que galopa de Esquilo a Hesíodo, pasando por Platón.

Representación en Zaragoza

Tras su paso por Italia, 'Prometeo, bufón y mártir' tendrá también presencia en Zaragoza este invierno. El espectáculo llegará al Centro Cívico Río Ebro, donde se ofrecerán funciones dentro de la campaña escolar y también representaciones dirigidas al público adulto.

Será posible, explica el propio Castrillo-Ferrer, gracias a la programación de la red de Centros Cívicos de Zaragoza, dependiente del área municipal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, "una vía que permite que el teatro de creación aragonés encuentre espacios de exhibición en la ciudad más allá de los circuitos de la programación cultural municipal", afirma el zaragozano. "Estará en un centro cívico donde haré campaña escolar toda una semana en Zaragoza yluego lo voy a llevar a muchas partes de España. Ya tengo cerrado actuar en el Corral de Alcalá de Madrid el 2 y 3 de octubre va a estar en Madrid, pero va a estar en muchos lugares más e incluso va ir a Ginebra (Suiza)", concluye el aragonés.