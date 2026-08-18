David Conde Vitalla gana el Premio Santa Isabel de poesía

La Diputación de Zaragoza ha concedido el XXXVI Premio de Poesía Santa Isabel de Portugal a David Conde Vitalla por su poemario 'Museo provisional de apariciones y desvelos'. El galardón está dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra en la colección Veruela Poesía, que se presentará con la mayor brevedad posible. Un total de 52 obras se presentaron a la edición de este año.

El jurado destacó la elección del poemario en el valor unitario en cuanto a la concepción y la temática del conjunto en la que cada poema nace de una obra artística concreta y que funciona como écfrasis contemporánea. En realidad, más que un catálogo de cuadros es un recorrido espiritual cuya visión artística proyecta la interioridad de su autor.

El jurado estuvo formado por Ángel Gracia García (ganador del Premio de Poesia Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal, en los años 2003 y 2019), Jesús Jiménez Domínguez (poeta y crítico literario) y Antonio Pérez Lasheras, (editor de obras de poesía, critico y escritor).

Entre otros, esta convocatoria ha sido ganada por Octavio Gómez Milián, Miguel Serrano Larraz, Ángel Gracia García, Sebas Puente Letamendi, Juan Antonio Tello, Miguel Ángel Ortiz Albero, Adolfo Burriel o Dolan Mor.

El poemario ganador

'Museo provisional de apariciones y desvelos' se concibe como el lugar dispuesto para cobijar una poética de lo transitorio, un espacio hecho palabra que sabe de su temporalidad. El sujeto poético se descubre ante sí mismo en una serie de obras artísticas que en un momento dado captaron su atención. Así, la obra es el resultado del hallazgo en la contemplación y la necesidad de otorgar un lenguaje que se aproxime a ese encuentro entre la mirada y lo observado.

El recorrido que se evoca en el poemario busca un silencio desde el que expresar lo imperceptible, lo fugaz, lo cotidiano y su escritura queda fijada en la memoria de «quien resiste/ el ruido de las despedidas».