El tributo que se atreve con una de las voces más difíciles del heavy metal llega a Zaragoza

Ronnie James Dio es una de las grandes leyendas de la historia del heavy metal y, también, uno de los vocalistas más difíciles de imitar. Su extraordinaria potencia, su registro y un timbre absolutamente reconocible convirtieron canciones como 'Holy Diver', 'Rainbow in the Dark', 'The Last in Line' o 'Heaven and Hell' en himnos del género. Desde hace menos de una década, en 2018, un grupo de músicos se atreve con el desafío de llevarlas al escenario.

We Rock, tributo barcelonés dedicado a la figura de Dio, llegará al templo del heavy, el pub Utopía de Zaragoza el 6 de septiembre. Un concierto que comenzará a las 19.00 horas (las entradas están disponibles aquí), y que es una cita marcada en rojo en el calendario para muchos seguidores del hard rock y el heavy metal clásico.

Repertorio de todas sus etapas

La propuesta de We Rock no se limita a reproducir la carrera en solitario del cantante. Su repertorio recorre las diferentes etapas que convirtieron a Dio en una figura imprescindible del rock, desde sus años al frente de Rainbow, junto a Ritchie Blackmore, hasta su paso por Black Sabbath y sus posteriores trabajos en solitario.

Es precisamente esa amplitud la que permite repasar algunas de las canciones fundamentales de su trayectoria. Temas de Rainbow como 'Man on the Silver Mountain' o 'Long Live Rock 'n' Roll' conviven con piezas de la etapa de Black Sabbath y con los grandes clásicos de discos como 'Holy Diver' y 'The Last in Line'.

Una de las claves del proyecto está en su vocalista, Héctor Siviane, encargado de enfrentarse a un repertorio especialmente exigente. Porque cantar a Dio no consiste únicamente en reproducir sus canciones: exige enfrentarse a una de las voces más poderosas y reconocibles que ha dado el heavy metal.

16 años de su muerte

Dio, fallecido en 2010 a los 67 años, dejó tras de sí una carrera que atraviesa algunos de los momentos esenciales de la historia del género. Su paso por Rainbow, Black Sabbath y su posterior trayectoria como solista contribuyeron a definir buena parte del sonido y la estética del heavy metal de los años 70 y 80. Más de una década después de su muerte, su música continúa llenando escenarios. Y Zaragoza tendrá el próximo 6 de septiembre una nueva oportunidad de comprobar hasta qué punto sigue siendo un reto enfrentarse a una voz como la suya.