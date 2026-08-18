estonoesarco rinde homenaje a Lorca en el 90 aniversario de su muerte

Después de tres sábados de arte, música y propuestas culturales en distintos puntos de Zaragoza, la segunda edición de #estonoesarco continúa este 22 de agosto en el barrio de San José. La iniciativa impulsada por el artista y gestor cultural Sergio Muro llegará esta vez a Luna Roja, el espacio de Paloma Marina situado en el número 27 de la calle Miguel Servet, con una mañana dedicada a la 'performance', la poesía, la danza y la ilustración.

La jornada comenzará a las 10.00 horas con un taller de performance dirigido por el propio Muro, que se prolongará hasta las 11.30. La propuesta acercará a los participantes a una disciplina artística que utiliza el cuerpo y la acción como vehículos para transmitir ideas y que puede partir tanto de experiencias personales como de situaciones de la vida cotidiana.

Además de conocer sus posibilidades expresivas, quienes participen tendrán la oportunidad de poner en práctica lo aprendido. Al finalizar el taller se abrirá un pequeño escenario en el que podrán presentar ante el público sus propias acciones artísticas.

La programación continuará a las 12.30 horas con 'De sangre y flor', un homenaje a Federico García Lorca coincidiendo con el 90 aniversario de su asesinato. El poeta y actor cubano Antonio Miranda y la bailarina Paloma Marina llevarán a escena una propuesta que recupera uno de los episodios más luminosos de la vida del escritor: su estancia en Cuba en 1930.

El espectáculo parte de la llegada de Lorca a La Habana después de su paso por Nueva York y presenta a un poeta fascinado por la vitalidad y la libertad que encuentra en la isla. Sin embargo, esa felicidad convive con el deseo de regresar a España, una decisión que la obra aborda desde la perspectiva de su trágico destino seis años después.

Noticias relacionadas

A partir de las 13.00 horas, el protagonismo pasará a la artista estadounidense afincada en Zaragoza Christina Healy, que mostrará una selección de dibujos e ilustraciones creados expresamente para esta edición de #estonoesarco. A esa misma hora comenzará también un vermú solidario a favor de Mobedula-Senegal, que pondrá el broche final a la cuarta jornada de la iniciativa.