‘Hasta que la celda nos separe’ se estrena en España en pantalla grande en el Festival de Tarazona

El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo Paco Martínez Soria ha acogido este martes el estreno en España y en pantalla grande de ‘Hasta que la celda nos separe’, una comedia puertorriqueña dirigida por Mariana M. Emmanuelli que forma parte de la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia. La película llega a Tarazona acompañada por su directora, el productor Gabriel Ramírez y la actriz protagonista Gretza Merced Cruz, en una jornada que también ha llevado el cine infantil a Litago y Trasmoz y ha continuado la competición de cortometrajes.

La programación de este martes ha comenzado por la mañana con una nueva parada del Programa Matinal Infantil, que durante esta edición está recorriendo distintos municipios de la Comarca de Tarazona y El Moncayo. Después de las sesiones celebradas ayer en Vierlas, el cine ha llegado a Litago y Trasmoz, donde niños y niñas han podido disfrutar de una selección de cortometrajes realizados por alumnado de Primaria del CEIP Serrerías de Valencia dentro de su Taller de Cine.

El día de la Sección Oficial

La programación de esta tarde ha tenido como protagonista al cortometraje con la tercera sesión de la Sección Oficial, que ha reunido siete nuevas propuestas de comedia. El público ha podido descubrir ‘Quemar al padre’, de Rafa Piqueras; ‘Perros muerden’, de Eva Vázquez de Reoyo; ‘¡Hasta enterrarlos!’, de Marco Araujo; ‘Mal de altura’, de Carlos Cilleruelo y Adrián Pérez; ‘Saldremos de esta’, de Vargas Buendía; ‘Cara de cona’, de Guillermo de Oliveira, y ‘La cámara’, de Carlos Clavijo.

La tercera sesión ha contado además con una amplia representación de los equipos de varios de los trabajos proyectados. Hasta Tarazona se han desplazado Rafa Piqueras Prieto, director de ‘Quemar al padre’, y María José Miguel, guionista del cortometraje; Marco Araujo, director de ‘¡Hasta enterrarlos!’; Guillermo de Oliveira, director y guionista de ‘Cara de cona’, acompañado por el adiestrador canino Jaime Pou y la perrita Ixela; y Vargas Buendía, director de ‘Saldremos de esta’, junto a los intérpretes y productores Javier Muga, Lola Bolaños y Sonia Escudero, y Sandra Vaquerizo, coach y responsable de la dirección de actores.

La jornada se completa esta noche con ‘Hasta que la celda nos separe’, película procedente de Puerto Rico y dirigida por Mariana M. Emmanuelli, que llega a Tarazona para su primera proyección en España en pantalla grande. La cinta está protagonizada por Gretza Merced Cruz, Andrés López-Alicea, Maximiliano Rivas, Manu Hernández y Eyra Agüero Joubert y cuenta la historia de Liza y Joseph, una pareja de criminales que tiene como objetivo celebrar la boda de sus sueños. Lo que comienza como un supuesto robo en una galería de arte acaba desencadenando una sucesión de atracos, persecuciones policiales, propuestas de matrimonio y situaciones inesperadas que convierten la película en una comedia romántica con acción y ritmo trepidante.

La historia tiene además su origen en un cortometraje realizado por Emmanuelli junto a su hermano en 2015. El corto se centraba en el secuestro de un sacerdote por parte de una pareja que intenta casarse antes de que la policía los encuentre y tuvo recorrido internacional en festivales. A partir de aquella experiencia, Emmanuelli y Ramírez decidieron ampliar la historia al formato de largometraje.

La directora explica que el salto al largo permitió mantener la comedia absurda de la premisa original y, al mismo tiempo, incorporar cuestiones sociales y políticas de Puerto Rico, como las desigualdades sociales, los desplazamientos y la situación colonial de la isla. “La comedia es una gran arma. La gente se ríe, baja las defensas y entonces pueden entrar otros mensajes y provocar reflexión en la gente”, señala.

El productor Gabriel Ramírez destaca la oportunidad que supone presentar la película en Tarazona y establecer vínculos con otros territorios. “Parte de hacer cine también es querer tener esos lazos con otras comunidades, con otros territorios y países, y estamos muy contentos de estar aquí”, afirma.

La película supone también un momento especial para Gretza Merced Cruz, que interpreta a Liza y afronta con este trabajo su primer papel protagonista en un largometraje. La actriz, que ya había participado en el cortometraje original, destaca que el rodaje fue “la cosa más linda de este planeta” y señala como uno de los principales retos del personaje mantener durante toda la historia la energía y la iniciativa de una mujer que lucha por sacar adelante sus sueños.

Hasta la localidad de Tarazona viajaba una amplia representación del equipo de la película, contando con la presencia de Marina Molina, compositora; Rafael Emmanuelli, productor ejecutivo y actor; y Elena Colón e Hilda Juan, productoras ejecutivas.

La proyección forma parte de la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia, una de las principales novedades de esta vigésimo tercera edición, que está permitiendo al festival ampliar su mirada hacia distintas cinematografías y formas de entender el género.

Más cine y humor

El festival encara ya el ecuador de su programación con nuevas propuestas cinematográficas y actividades fuera de la sala. Este miércoles 19 de agosto, el Programa Matinal Infantil llegará a Añón de Moncayo a las 11.00 horas, mientras que el Teatro Bellas Artes acogerá a las 18.30 horas la cuarta sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes.

La jornada continuará a las 22.00 horas con ‘No se requieren traducciones’, una comedia mexicana dirigida por Rafael Altamira y quinta película de la Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia.

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La programación saldrá además del Teatro Bellas Artes con la primera propuesta del Off Festival. A las 00.30 horas, David Puerto llevará a La Siesta su espectáculo ‘Bien’, que combina stand-up, improvisación, música y 'crowdwork', ampliando las propuestas de humor del certamen a las noches de Tarazona.