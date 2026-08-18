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Juan Tamariz y Zaragoza, la ciudad donde el gran mago empezó a convertirse en leyenda

El cochecito del artista que protagonizaba su número más famoso se puede ver en el Museo de la magia aragonesa

Juan Tamariz ganó sus primeros premios en Zaragoza.

Juan Tamariz ganó sus primeros premios en Zaragoza. / El Periódico

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Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

Era de esas personas que no necesitaba los dedos de las manos para contar a sus enemigos porque no tenía y con esa soltura y ese particular sentido del humor entró en todos los hogares españoles con su visión de la magia espectáculo. Y aunque él aseguraba no creer en los premios (incluso decía con sorna que los que había ganado es porque le había dado jamones al jurado), lo cierto es que el fallecido este martes en vida acumuló un buen número de ellos y de prestigio.

El cartel del cuatro Congreso Mágico Nacional celebrado en Zaragoza.

El cartel del cuatro Congreso Mágico Nacional celebrado en Zaragoza. / El Periódico

Pero la casualidad (o la magia, según a quién le preguntes) hizo que precisamente fuera Zaragoza el lugar donde Juan Tamariz cosechó sus primeros galardones. Apenas tenía 20 años, era el año 1962, y el Teatro Principal de la capital aragonesa acogió la cuarta edición del Congreso Mágico Nacional organizado por la Asociación Mágica Aragonesa del 27 de junio al 1 de julio. Y allí fue donde la carrera de Tamariz empezó a despuntar ya que consiguió el segundo premio en magia cómica y el tercero en cartomagia. Todo once años antes de que en 1973 se hiciera con el Primer Premio Mundial de Cartomagia en París.

Legado en El sótano mágico

Posteriormente, el mago actuó en diferentes ocasiones en Zaragoza mostrando siempre su buen humor pero, además, parte de su legado descansa en el Museo de la magia aragonesa ubicado en la parte baja de El sótano mágico, regentado por Pepín Banzo y Helena Perdomo. Concretamente, allí, entre otros objetos, se puede ver el cochecito de metraquilato (inventado por un aragonés) usado por Tamariz en sus espectáculos.

El Cochecito de Juan Tamariz era uno de sus juegos de cartas más famosos. En él, un espectador elige una carta libremente y la pierde entre el resto de la baraja. Tamariz extiende las cartas sobre la mesa, formando una especie de camino. Aparece un pequeño cochecito de juguete, que el propio espectador debe empujar con el dedo. El espectador conduce el cochecito por encima de las cartas y, en un momento dado, el coche parece frenarse y quedarse clavado sobre una carta concreta. Esa carta resulta ser la elegida. Y lo más espectacular de la rutina de Tamariz es que el juego puede continuar cambiando la disposición de las cartas: el cochecito vuelve a encontrarla.

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De hecho, Tamariz lo llevó incluso a la televisión estadounidense en el especial de NBC 'The World's Greatest Magic' de 1994, donde se convirtió en uno de los números que más llamaron la atención.

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