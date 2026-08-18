El 'thriller' aragonés que enamoró a Tamar Novas y ahora es número 1 en Amazon Prime

Tamar Novas es uno de los actores españoles del momento y puso toda su generosidad y disposición para protagonizar la ópera prima del aragonés Rubén Pérez Barrena ya que, según confesó a este mismo diario poco antes de su estreno, se enganchó de su personaje y de las "ideas frescas" que solo aparecen en los primeros guiones.

En la película, rodada en los Monegros y situada en la España de los años 80, Miguel y Alicia arrastran la desaparición de su hijo Gabriel. Miguel se consume por la culpa de aquella noche de alcohol en la que lo perdió. Para Alicia, en cambio, quien murió ese día no fue su hijo, sino su marido. Lejos de ese infierno, Philippe, un niño francés de diez años, viaja en caravana junto a sus padres. Sus caminos se cruzan con los de Miguel y Alicia. Ese encuentro desencadena un viaje sin retorno al lado más oscuro del ser humano.

Directo al número uno

Después de su estreno en marzo, la película 'Caminando con el diablo' acaba de comenzar su periplo en plataformas (concretamente en Amazon Prime) donde se estrenó hace cuatro días y ya ha saltado hasta el número uno en España, un logro espectacular para una primera película. Pero no solo eso sino que, además, el filme está cosechando muy buenas críticas resaltando fundamentalmente el papel de Tamar Novas y de Marina Salas (Iván Marcos es el otro protagonista de la producción).

Producida por La Canica Films, 'Caminando con el diablo' es una historia intensa, inquietante y profundamente humana que invita a adentrarse en los rincones más oscuros de la culpa, el dolor y la redención.

La película está en el número uno de películas en España. / Amazon Prime Video

El sentimiento de culpa y del perdón recorre toda la película (que bien podría ser leída en clave de western sin serlo), algo que Tamar Novas lo ve como uno de los grandes atractivos de la película aseguraba a este diario antes del estreno: "Vivimos en un tiempo que lo que vemos cada día son personas completamente impunes, crueles, sin ningún tipo de ganas de redimirse o de pedir perdón. Y a mí me preocupa que la violencia que vemos cada día en televisión no nos afecte, que nos deje inertes", señaló el actor gallego, que prosiguió con su reflexión: "Esta película, con todo lo dura que es, también muestra la violencia, no de una forma morbosa, sino con el sentido y el peligro que tiene la violencia. Reflexiona sobre esa horrible capacidad que tiene el ser humano de hacer daño basado en algo también", enfatizó.