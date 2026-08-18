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Un Premio Nacional y superventas ficha por una editorial aragonesa

El autor firma el álbum ilustrado '¡Qué susto! Un beso peludo' junto a Lorena Jiménez

El dibujante valenciano que publica su próxima obra con GP Ediciones.

El dibujante valenciano que publica su próxima obra con GP Ediciones. / Juan Carlos Cardenas

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Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

La aragonesa GP Ediciones acaba de desvelar una de sus bombas para el curso que está a punto de empezar y es que ha revelado que uno de los próximos cómics que publicará tendrá como autor, junto a Lorena Jiménez, al dibujante español que más vende en el mercado nacional y que cuenta en su haber con el Premio Nacional de la especialidad. Se trata del valenciano Paco Roca.

Paco Roca ha hecho los dibujos del guion de la debutante Lorena Jiménez para el cómic '¡Qué susto! Un beso peludo'. Un álbum ilustrado que habla de la pequeña Suri, una niña con TDAH, a la que su mundo se vuelve patas arriba con la llegada de un nuevo miembro a la familia. Pese a su rechazo, descubrirá cómo adaptarse a este gran cambio, aprenderá a gestionar sus emociones y encontrará su lugar en una rutina totalmente nueva.

La sensibilidad pedagógica de Lorena Jiménez, conocedora de cerca de las dificultades y el talento de estos niños y niñas, se une al trazo de Paco Roca, uno de los grandes de la novela gráfica española, capaz de acercar temas hondos a cualquier lector. De esa alianza nace un libro que orienta, que sensibiliza y que, sobre todo, se disfruta.

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Cómo reservar el álbum ilustrado

Ya existe la posibilidad de reservalo y si se hace antes del 31 de agosto, el que lo haga (a un precio de 15 euros) recibirá un regalo exclusivo, una lámina de Paco Roca firmada, numerada e impresa en tipografía artesanal sobre papel de alta calidad. Y, además, podrá participar en el sorteo de un dibujo original de Paco Roca. Y, anuncia la editorial, si se llega a las 100 preventas, se regalará con el pedido una bolsa de tela realizada para la ocasión.

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