Un Premio Nacional y superventas ficha por una editorial aragonesa
El autor firma el álbum ilustrado '¡Qué susto! Un beso peludo' junto a Lorena Jiménez
La aragonesa GP Ediciones acaba de desvelar una de sus bombas para el curso que está a punto de empezar y es que ha revelado que uno de los próximos cómics que publicará tendrá como autor, junto a Lorena Jiménez, al dibujante español que más vende en el mercado nacional y que cuenta en su haber con el Premio Nacional de la especialidad. Se trata del valenciano Paco Roca.
Paco Roca ha hecho los dibujos del guion de la debutante Lorena Jiménez para el cómic '¡Qué susto! Un beso peludo'. Un álbum ilustrado que habla de la pequeña Suri, una niña con TDAH, a la que su mundo se vuelve patas arriba con la llegada de un nuevo miembro a la familia. Pese a su rechazo, descubrirá cómo adaptarse a este gran cambio, aprenderá a gestionar sus emociones y encontrará su lugar en una rutina totalmente nueva.
La sensibilidad pedagógica de Lorena Jiménez, conocedora de cerca de las dificultades y el talento de estos niños y niñas, se une al trazo de Paco Roca, uno de los grandes de la novela gráfica española, capaz de acercar temas hondos a cualquier lector. De esa alianza nace un libro que orienta, que sensibiliza y que, sobre todo, se disfruta.
Cómo reservar el álbum ilustrado
Ya existe la posibilidad de reservalo y si se hace antes del 31 de agosto, el que lo haga (a un precio de 15 euros) recibirá un regalo exclusivo, una lámina de Paco Roca firmada, numerada e impresa en tipografía artesanal sobre papel de alta calidad. Y, además, podrá participar en el sorteo de un dibujo original de Paco Roca. Y, anuncia la editorial, si se llega a las 100 preventas, se regalará con el pedido una bolsa de tela realizada para la ocasión.
- Directo | Más de un millar de efectivos hacen frente al incendio descontrolado de Las Peñas de Riglos (Huesca) que ha arrasado cerca de 17.000 hectáreas
- Kervin Arriaga, de descartado por su salario en el Real Zaragoza a ser vendido por 5 millones un año después
- El pueblo del Pirineo que renació como centro de vacaciones gracias a un grupo de sindicalistas: a solo 20 kilómetros de Ordesa y a los pies del embalse de Mediano
- La quiebra de la empresa de seguridad del Ibercaja Estadio obliga a lanzar un nuevo contrato
- El juez sitúa al joven de 28 años detenido 'en el punto exacto' donde se originó el incendio de Las Peñas de Riglos
- El incendio de Riglos calcina 17.000 hectáreas y avanza descontrolado hacia Jaca
- El Real Zaragoza arranca rezagado la recta final del fichaje de Jesús de Miguel
- Un pueblo del Pirineo afronta el medio millón de euros que costará su nuevo campo de fútbol: “Competimos en inferioridad de condiciones con el resto de equipos de Aragón”