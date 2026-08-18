Nueva jornada en el Festival de Tarazona: "Tengo mucho morbo, quiero ver cómo se traducen algunos de los chistes"

El XXIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo ‘Paco Martínez Soria’ ha continuado este lunes con su programación tras un fin de semana marcado por la inauguración de la nueva Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia. La tercera jornada del certamen ha combinado cine, tanto en largo como en cortometraje, y actividades dirigidas al público infantil, mientras que esta noche la programación cinematográfica continuará con una nueva película procedente de México.

La jornada del lunes ha comenzado en Vierlas, donde el festival ha llevado su Programa Matinal Infantil a las 11.00 horas. La iniciativa, que recorre diferentes localidades de la Comarca de Tarazona y El Moncayo hasta el viernes, ha permitido al público más joven disfrutar de una selección de cortometrajes realizados por alumnado de primaria del CEIP Serrerías de Valencia dentro de su Taller de Cine.

A través de estas producciones, niños y niñas se acercan al lenguaje cinematográfico y a cuestiones como la igualdad, la convivencia, la interculturalidad, la salud emocional, el medio ambiente, la alimentación saludable o la protección del patrimonio. El programa continuará este martes, 18, en Litago y Trasmoz.

A continuación, el Teatro Bellas Artes ha acogido la segunda sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes, que ha reunido siete de los 44 trabajos seleccionados para esta edición entre las 361 obras recibidas. La sesión ha incluido ‘Epifanía’, de Chiqui Carabante; ‘Paz interior’, de Alba Martínez Frew; ‘Broma’, de Alex Sequera; ‘Dalia’, de Águeda Sfer; ‘Rodeo’, de Yan Magreñán Liroz y Raquel Benita Morales; ‘OMG’, de Tania Watson, e ‘Influyencers’, de Thomas Barrera.

La segunda sesión ha contado además con la presencia de varios de los profesionales responsables de los trabajos proyectados. Hasta Tarazona se han desplazado Chiqui Carabante, director de ‘Epifanía’; Mercedes Salazar, actriz de ‘Paz interior’; Alex Sequera, director, guionista y productor de ‘Broma’, y Sandra Cendra, actriz del cortometraje; Tania Watson, directora, guionista, coproductora y protagonista de ‘OMG’; y Tomás Barrera, director de ‘Influyencers’.

De esta forma, el certamen ha continuado mostrando la diversidad de propuestas que integran su competición de cortometrajes, uno de los principales ejes de una edición que ha recibido trabajos procedentes de distintos puntos de España.

La historia de Raffi llega al Teatro Bellas Artes

La programación cinematográfica de este lunes se completa esta noche con la proyección de ‘Sobriedad, me estás matando’, dirigida por Raúl Campos y tercera película de la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia.

La proyección precisamente cuenta con la presencia de Raúl Campos, director, coguionista y productor de la película, y Octavio Hinojosa, protagonista y productor, que acompañan al público de Tarazona en la presentación de esta nueva propuesta de la sección.

Para Hinojosa, uno de los principales retos del proyecto ha sido abordar un personaje que rompe con los esquemas habituales del protagonista de una comedia: “Sobre todo el hecho de ser valientes a la hora de afrontar el rodaje. Es un personaje que viene a romper con muchas de las reglas que hay en el cine”. En este sentido, el intérprete destaca la voluntad del equipo de construir una comedia diferente y admite que, antes de romper esas reglas, era necesario “conocerlas y dominarlas”.

La producción mexicana presenta a Raffi, un hombre que, después de pasar 17 años entrando y saliendo de centros de rehabilitación, intenta reconstruir su vida. Sin casa y con un único amigo dispuesto a ayudarle, el reencuentro con Inés, su amor platónico de la adolescencia, le llevará a intentar conquistarla y a enfrentarse a un reto todavía mayor: madurar.

La película llega a Tarazona después de haber pasado por otros festivales internacionales, una experiencia que ha despertado la curiosidad de su director ante la reacción del público local. “Tengo mucho morbo. Quiero ver cómo se traducen algunos de los chistes, quiero ver de qué manera viajan algunas cosas”, señala Campos.

Además, considera que la comedia tiene la capacidad de conectar a espectadores de diferentes culturas, lenguas y geografías. “Más allá de la cultura, la lengua, la geografía… podemos conectar a través de ese género”, añade, emocionado de presentar la cinta en la tierra que vio nacer a Paco Martínez Soria.

La película continúa así el recorrido internacional de esta nueva sección, que ha incorporado al festival producciones de España, México y Puerto Rico, y que a lo largo de la semana ofrecerá siete largometrajes. Tras ‘Cómo salvar el mundo’, de Alejo Levis, y ‘Café Chairel’, de Fernando Barreda Luna, ‘Sobriedad, me estás matando’ dará paso a las producciones ‘Hasta que la celda nos separe’, ‘No se requieren traducciones’, ‘El Taser’ y ‘Nuda propiedad’.

Cine para toda la familia y nuevas historias este martes

La programación continuará este martes, 18 de agosto, con una nueva jornada en la que el festival volverá a combinar cine y actividades para todos los públicos. A las 11.00 horas, el Programa Matinal Infantil llegará a Litago y Trasmoz, mientras que a las 18.30 horas el Teatro Bellas Artes acogerá la tercera sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes.

La sesión estará integrada por ‘Quemar al padre’, de Rafa Piqueras; ‘Perros muerden’, de Eva Vázquez de Reoyo; ‘¡Hasta enterrarlos!’, de Marco Araujo; ‘Mal de altura’, de Carlos Cilleruelo y Adrián Pérez; ‘Saldremos de esta’, de Vargas Buendía; ‘Cara de cona’, de Guillermo de Oliveira, y ‘La cámara’, de Carlos Clavijo.

La jornada se cerrará a las 22.00 horas con ‘Hasta que la celda nos separe’, una comedia puertorriqueña dirigida por Mariana M. Emmanuelli, que será la cuarta película de la nueva Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos.

Tarazona, una cita consolidada con la comedia

El certamen es, además, uno de los festivales calificadores para los Premios Goya y los Premios José María Forqué al Mejor Cortometraje Cinematográfico, y también forma parte de los festivales calificadores de los Premios Fugaz.

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El festival está organizado por el Ayuntamiento de Tarazona y AC Secuencias, y cuenta con la colaboración de la Comarca de Tarazona y El Moncayo, Fundación Ibercaja, Fundación AISGE, Moira Pictures, Dama Autor, AECID Cultura, Diputación de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Film & Co, Heraldo de Aragón, El Español de Aragón, Pelocas, Aragón TV y Aragón Radio. Patrocinan también Embou, Bodegas Aragonesas, Ambar, La Siesta, Premios Fugaz y la Academia de Cine.