Crítica de 'Caminando con el diablo': Una asfixiante atmósfera rural con sello aragonés

Por si había algún despistado, en apenas unos segundos, la congoja sacude el cuerpo del espectador que, desde ese momento solo quiere saber a dónde va a conducir esa locura desatada. Y es que en un ejercicio sublime, desde la tensa normalidad, la aragonesa 'Caminando con el diablo' introduce al público en la histeria (y la hace hasta comprensible) de dos padres que han perdido su lugar en un mundo y en una sociedad que viene marcada en demasiadas ocasiones por lo que rodea a las personas.

En la ópera prima de Rubén Pérez Barrena (que ha escrito el guion junto a Jesús Miguel Quintana), rodada en los Monegros y situada en la España de los años 80, Miguel y Alicia arrastran la desaparición de su hijo Gabriel. Miguel se consume por la culpa de aquella noche de alcohol en la que lo perdió. Para Alicia, en cambio, quien murió ese día no fue su hijo, sino su marido. Lejos de ese infierno, Philippe, un niño francés de diez años, viaja en caravana junto a sus padres. Sus caminos se cruzan con los de Miguel y Alicia. Ese encuentro desencadena un viaje sin retorno al lado más oscuro del ser humano.

Un 'thriller' muy wéstern

Tamar Novas y Marina Salas firman dos actuaciones redondas en un 'thriller' con aspecto de wéstern en el que hasta las piedras del paisaje hablan, o mejor dicho, callan, pero para gritar sin hablar y poder liberarse de la asfixia con la que la propia atmósfera castiga a los que habitan el lugar. Un espacio que no es solo donde habitan los personajes sino el propio ambiente por el que transitan las mentes de los dos protagonistas. Mientras ella está muerta en una vida que aunque trata de fabricarla no la quiere, él sigue pagando la deuda de haber perdido a su hijo y nada es suficiente para volver al mundo de los vivos, mejor dicho, de la normalidad.

El aragonés Rubén Pérez Barrena ha construido en su debut en el largometraje una película en la que, como si de un relato o de un cuento se tratara, tiene la misma o más importancia lo que no se cuenta (pero que late en cada esquina) que lo que está sucediendo en escena. Ypone de manifiesto su buen hacer en la construcción en la atmósfera y en la puesta en escena de ese mundo real pero casi onírico, que recuerda al cine de los años 70 y que aquí constituye una de sus máximas fortalezas artísticas.

La dificultad de la sencillez

'Caminando con el diablo' acaba de llegar a Amazon Prime (donde ha entrado de manera fulgurante hasta el número uno en España tras su paso por salas donde se estrenó el pasado mes de marzo) de la mano de La Canica Films y es la prodigiosa ópera prima del aragonés que ha conseguido en su largometraje plasmar algo que parece muy sencillo, pero tiene grandes cotas de dificultad, que lo que suceda a lo largo de la película tenga un marchamo de verosimilitud que difícilmente se podría alcanzar si la historia surgiera de la nada. Y, además, que no haya violencia gratuita en unos tiempos que vivimos de exageraciones y grandilocuencias.

En 'Caminando con el diablo' todo suma para el objetivo final de dejar una reflexión certera como un disparo en el aire, ¿hasta dónde nos puede influir la atmósfera que habitamos en nuestra forma de actuar? La respuesta, en Amazon Prime. O más bien, en la cabeza de cada uno. Esa es la grandeza del cine.