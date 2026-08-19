Lechago reconoce a Eduardo Paz, Ester Vallejo, Juanjo Bona y Julián Casanova

La Asociación de Amigos de Lechago vuelve a distinguir con los Premios Pairón a diversas figuras de la vida aragonesa. Este año, en su edición número 17, los galardonados son tres personalidades de la música de diferentes generaciones (Eduardo Paz, Ester Vallejo y Juanjo Bona), el historiador Julián Casanova, el fotógrafo naturalista Carlos Pérez Naval y Mercedes Rubio, presidenta del Centro de Estudios del Jiloca.

El acto de entrega de los premios se celebrará en la plaza Mayor de Lechago este miércoles a las 19.45 horas, dentro de las Jornadas Culturales organizadas por la Asociación. Antes, a las 19.00 horas, en la biblioteca Félix Romeo, la arqueóloga, agricultora y ganadera Pilar Edo realizará la presentación de las revistas 'El Pairón' (número 86) y 'Cantalobos' (número 28).

Los galardonados

Eduardo Paz (Alcorisa, Teruel, 1952) fue uno de los fundadores, con Javier Maestre, del legendario dúo La Bullonera. En 2026 se cumple el 50ª aniversario de su primer disco ('La Bullonera') y del Festival de los Pueblos Ibéricos, un acontecimiento mítico de la canción de autor, donde ellos y José Antonio Labordeta representaron a Aragón.

Ester Vallejo (Zaragoza, 1995), deslumbrante revelación de la canción de autor, es percusionista, compositora y cantante. En 2024 su disco A la fresca triunfó en los Premios de la Música Aragonesa y en 2025 fue la ganadora del I Premio SGAE Mari Trini para Jóvenes Cantautoras. En 2026 ha presentado 'Cierzo y sed. El corazón de Iberia', un documental de Ana Escario y Javier Jiménez, en el que, Ester, narradora y protagonista, recorre escenarios aragoneses del Valle del Ebro.

Juanjo Bona. (Magallón, Zaragoza, 2003), cantante, compositor y jotero, es uno de los grandes fenómenos de los últimos tiempos. Formado en el folclore aragonés, desde niño destacó en numerosos concursos de jota. Su popularidad se disparó al ganar la primera edición de Jotalent, el programa de Aragón TV, y al resultar finalista de 'Operación Triunfo' en 2023. Su primer disco, 'Recardelino' —mezcla de folclore tradicional, jota, música indie y música pop— fue distinguido entre lo mejor de la música española de 2025. Lo promocionó en una muy exitosa gira llamada 'Tan Mayor y tan Niño'.

Julián Casanova (Valdealgorfa, Teruel, 1956) es un historiador de prestigio internacional. Especialmente, sus trabajos sobre la historia de España en el siglo XX han disfrutado de un amplio reconocimiento en el mundo. En 2026 se ha jubilado como profesor de la Universidad de Zaragoza, de la que ha sido catedrático, y ha publicado, en colaboración con Miguel Casanova y Carlos Esquembre, la novela gráfica 'España partida en dos. Breve historia de la guerra civil española'.

Carlos Pérez Naval (Calamocha, Teruel, 2005), es un caso extraordinario de precocidad: con cuatro años hizo sus primeras fotografías de la Naturaleza. Ha publicado una guía fotográfica de identificación de las aves de España que cuenta con casi 1.500 fotografías. Ha recibido numerosas distinciones nacionales e internacionales.

Mercedes Rubio Martín, natural de Castejón de Tornos (Teruel), ha vivido también en Calamocha. Licenciada en Historia y brillante investigadora de la historia y el patrimonio cultural aragonés. Desde 2023 es la presidenta del Centro de Estudios del Jiloca.