El Vive Latino le pone la guinda al cartel con una última incorporación: "Pura actitud y un directo arrollador"

Cuando apenas quedan algo más de 15 días para que la música de los dos lados del 'charco' resuenen por todo el recinto de la Expo con la quinta edición del Vive Latino España que tendrá lugar en Zaragoza el 4 y 5 de septiembre, y el festival acaba de anunciar una última incorporación al cartel. Y no es cualquiera ya que será el artista encargado de cerrar el evento el sábado 5 de septiembre con una sesión muy especial.

"Faltaba alguien para cerrar el cartel...", desvelaba el Vive Latino de manera provocativa en sus redes sociales para realizar el anuncio. "Se une al repertorio de artistas del sábado 5 de septiembre para darnos el final épico que esta quinta edición se merece. Pura actitud y un directo arrollador para despedir el Espacio Expo por todo lo alto. No dejes que te lo cuenten al día siguiente. Asegura tu sitio en la pista", anunciaba el festival para referirse a la incorporación al evento del aragonés Rialto DJ.

Novedad del año pasado

Una noticia que, además, ha provocado multitud de comentarios en la publicación en los que la gente alababa la decisión tomada por el festival. Con Rialto DJ continúa la novedad que introdujo el año pasado el Vive Latino de cerrar la cita con una gran sesión de un DJ aragonés. En 2025 el elegido fue Álex Curreya y, en esta ocasión, será el turno de Rialto DJ.

Además, esta misma semana está previsto que se desvelen ya los horarios de la edición de este año cuyo montaje ya ha comenzado en el recinto de la Expo de Zaragoza. El 4 y 5 de septiembre, el Vive Latino reunirá artistas de primer nivel como Amaia, Julieta Venegas, La M.O.D.A., Ed Maverick, Loquillo, Guitarricadellafuente, La Plazuela, Rawayana, Siloé, M-Clan, Rigoberta Bandini, Ultraligera... Y así hasta alcanzar las 32 propuestas diferentes.