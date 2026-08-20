El circo contemporáneo, protagonista del SoNna Huesca

Un fin de semana más, el SoNna Huesca propone tres paisajes y tres citas imperdibles para los amantes de la fusión entre arte y naturaleza. Los bosques de Castejón de Sos, la ermita de la Ganza, en Calasanz, y el olivar de La Gabarda, en Alberuela de Tubo, serán los tres escenarios de viernes a domingo del VII Festival Sonidos en la Naturaleza.

El viernes, la caravana del festival itinerante de la Diputación Provincial de Huesca, se instalará en Castejón de Sos. El punto de encuentro está situado en el espacio urbano de Castejón, en la calle Ral, a la altura del crucero de término de la localidad. En esta ocasión, el bosque será el anfitrión de La Trapecionista, que exhibirá 'Zuhamu' (19.00 horas), una propuesta artística que busca visibilizar la importancia de los árboles y los ecosistemas, promoviendo una conexión profunda y consciente con la naturaleza a través del circo, la danza y la música en vivo.

Tanto el espectáculo 'Zuhamu', como el de 'Kankarro', que al día siguiente se exhibirá en la ermita de La Ganza de Calasanz (19.30 horas), han recibido el apoyo del proyecto Eko Pirineos de Circo que encauza la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Una muestra del apoyo de los proyectos europeos a la cultura rural y transfronteriza.

La compañía Kankarro en La Ganza

'Kankarro' es un proyecto artístico multidisciplinario que combina circo, danza y cultura vasca para explorar temas rurales, ecológicos y tradicionales. La original propuesta está centrada en la cultura de la manzana en el mundo vasco, celebrando su ciclo vital desde su semilla, pasando por el árbol, hasta el compost. 'Kankarro' pone en valor las tradiciones agrícolas ante la actual industrialización y automatización.

Unai Gorri y Joana Millet, con formación en circo y danza, lideran el proyecto. El primero es un especialista en circo aéreo; la segunda, una artista de danza contemporánea. Ambos trabajan bajo la mirada de Corine Cella, dramaturga y directora, que aporta la dramaturgia y Maitane Sarralde, la coreografía. 'Kankarro' construye una identidad performativa o artística con la cuerda, el arnés, el cuerpo, la manzana y ciertos elementos rurales.

Gerardo López Trío en La Gabarda

Y tras la doble propuesta de circo contemporáneo en plena naturaleza, el SoNna Huesca cerrará su octavo fin de semana de programación en 2026 en tierras monegrinas. En Alberuela de Tubo, en medio de un olivar y frente a los torrollones más característicos de la provincia de Huesca, el parque La Gabarda albergará el concierto de Gerardo López Trío (19.30 horas).

Un trío aragonés de jazz formado por trompeta, bajo eléctrico y batería que basa su repertorio de música instrumental en interpretaciones propias de clásicos del jazz. Son tres músicos con amplia formación y experiencia musical que han sido participes de varios proyectos musicales en el territorio nacional.

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Su líder, el oscense Gerardo López, estudio música clásica y trompeta en Huesca y Barcelona (ESMUC), ciudad a la que se trasladó en busca de conocimientos sobre jazz y música moderna. Completó su formación en la ESMUC recibiendo clases de Matthew Simon, Gary Willis, Pep Cucurella o Xavi Ibáñez, entre otros.