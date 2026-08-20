Depedro cierra este sábado una nueva edición del festival Veruela Verano con entradas agotadas

Depedro cerrará este sábado, 22 de agosto, la edición de este año del festival Veruela Verano organizado por la Diputación de Zaragoza. El concierto, para el que las entradas ya están agotadas, tendrá lugar en un enclave tan especial como la iglesia del monasterio de Veruela. Comenzará a las 19.30 horas.

Depedro es el proyecto musical de Jairo Zavala, iniciado en 2008 con el disco 'Depedro' grabado con la banda estadounidense Calexico en Tucson (Arizona, Estados Unidos), colaboración que ha sido mutua durante muchos de los discos de ambos artistas, formando por más de 10 años parte de la banda norteamericana como guitarrista y coautor de algunas canciones.

Desde ese momento hasta hoy el proyecto transfronterizo Depedro ha volcado influencias musicales, estéticas y culturales de Latinoamérica, África, el Mediterráneo o Estados Unidos en una carrera musical que alcanza ocho LPS y varios EPS, así como los documentales 'Casamance' en Senegal y 'Fanantenana' en Madagascar.

La edición de este año del festival ha continuado con la línea de programación con la que se hizo conocido hace ya 30 años. Es decir, salir de la línea más comercial de los circuitos de la música, buscando la calidad, la diversidad y la originalidad artística. Volver a la raíz del festival. Un formato que busca la comodidad y el disfrute del maravilloso espacio de la iglesia del monasterio, apostando por una experiencia musical en el Moncayo y Aragón.

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Pancho Varona fue el encargado de abrir la edición de este año del festival, que continuó con los conciertos de Las Migas y Queralt Lahoz convirtiendo esta joya del románico cisterciense en el escenario de un ciclo de conciertos íntimos y de gran calidad, donde la música dialogará con la historia y la naturaleza en perfecta armonía.