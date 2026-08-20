Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Víctimas incendio CalatoraoRaúl GutiAccidente mortal BulbuenteCamisetas retro fútbolPensiones AragónCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

El guitarrista más nombrado de la música española actúa en Zaragoza

La sala Z acoge el concierto este sábado del veterano y reconocido artista murciano

El guitarrista murciano actúa en Zaragoza este sábado.

El guitarrista murciano actúa en Zaragoza este sábado. / El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

Probablemente, la historia de la música española de las últimas décadas no sería la misma sin la mítica frase de "¡Santi Campillo a la guitarra!". No creo que hagan falta las explicaciones, pero es lo que casi al final de 'Carolina' (el tema más famoso de M-Clan) dice Carlos Tarque en el disco 'Sin enchufe', publicado en 2001. Una frase que se ha convertido en un mito y que haya hecho que probablemente el nombre de Santi Campillo sea entre los guitarristas uno de los más nombrados popularmente.

Curiosamente, 'Sin enchufe' fue el último disco que grabó Santi Campillo con la formación con la que tuvo una ruptura abrupta tras la cual el guitarrista, fundador de M-Clan y compositor de varios de sus éxitos, inició una carrera en solitario como referencia del blues-rock en España. Precisamente, este sábado 22 de agosto, actúa en Zaragoza, en la sala Z, en formato power trío acompañados de dos músicos de un nivel excepcional. Por un lado, Oneida James-Rebeccu (exbajista de Joe Cocker) y, por otro, Minidrums a la batería.

Cómo comprar las entradas

Santi Campillo (Murcia, 1968) es uno de los guitarristas más reconocibles del rock español de las últimas décadas. Fundador de M-Clan junto a Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez, fue una pieza fundamental en la construcción del sonido de los primeros discos del grupo, marcado por el rock sureño, el blues y las guitarras de raíz estadounidense. Participó en álbumes esenciales como 'Un buen momento' (1995), 'Coliseum' (1997), 'Usar y tirar' (1999) y 'Sin enchufe' (2001), el disco que convirtió a M-Clan en un fenómeno masivo y en el que aparece su guitarra en éxitos como ‘Carolina’.

Su salida del grupo en 2001 estuvo rodeada de fuertes desavenencias internas y puso fin a una etapa fundamental de la banda. Antes de M-Clan había militado en Los Hurones y posteriormente ha desarrollado una extensa carrera en solitario, además de colaborar con artistas como Raimundo Amador, Los Rebeldes, Coque Malla o Los Enemigos. Especialista en blues-rock y rock sureño, continúa reivindicando la guitarra como protagonista de su música y actuando en directo con diferentes formaciones.

Noticias relacionadas y más

Las entradas para el concierto, que comenzará a partir de las 21.00 horas, se pueden comprar en Notikumi a un precio de 10 euros.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La tragedia de Bulbuente golpea a YMCA: los fallecidos regresaban a Zaragoza de un campamento de verano en Soria
  2. Un bombero de la Diputación de Zaragoza y un trabajador mueren en un aparatoso incendio en un taller mecánico de Calatorao
  3. Así ha quedado el monasterio viejo de San Juan de la Peña tras el paso de las llamas
  4. Francho no está en el entrenamiento a puertas abiertas del Real Zaragoza y su salida cada vez está más cerca
  5. El exjugador del Real Zaragoza que coge las riendas de la dirección deportiva de un mítico equipo europeo: 'Bienvenido de nuevo
  6. Francho Serrano maneja una buena oferta y tiene pie y medio fuera del Real Zaragoza
  7. La Generación Z abre el debate sobre el gasto en pensiones: cree que se destinan demasiados recursos
  8. Directo | Una evolución favorable del incendio de Las Peñas de Riglos permitirá este miércoles el regreso a siete de los pueblos desalojados

El guitarrista más nombrado de la música española actúa en Zaragoza

El guitarrista más nombrado de la música española actúa en Zaragoza

El refugio atlántico donde el verano todavía se vive sin multitudes

El refugio atlántico donde el verano todavía se vive sin multitudes

¿Por qué persiste la pesca ilegal en el planeta? Radiografía de una plaga que se resiste a desaparecer

¿Por qué persiste la pesca ilegal en el planeta? Radiografía de una plaga que se resiste a desaparecer

Directo | Rego responde a la petición de Feijóo de retornar a los menores de Ceuta: "Es ilegal devolver a niños y niñas"

Directo | Rego responde a la petición de Feijóo de retornar a los menores de Ceuta: "Es ilegal devolver a niños y niñas"

El rincón desaparecido de Zaragoza donde comenzó a modernizarse el campo aragonés

El rincón desaparecido de Zaragoza donde comenzó a modernizarse el campo aragonés

Vídeo | Guti rechaza ofertas del Sabadell o el Volos a la espera de encontrar equipo

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto
Tracking Pixel Contents