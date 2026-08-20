El guitarrista más nombrado de la música española actúa en Zaragoza

Probablemente, la historia de la música española de las últimas décadas no sería la misma sin la mítica frase de "¡Santi Campillo a la guitarra!". No creo que hagan falta las explicaciones, pero es lo que casi al final de 'Carolina' (el tema más famoso de M-Clan) dice Carlos Tarque en el disco 'Sin enchufe', publicado en 2001. Una frase que se ha convertido en un mito y que haya hecho que probablemente el nombre de Santi Campillo sea entre los guitarristas uno de los más nombrados popularmente.

Curiosamente, 'Sin enchufe' fue el último disco que grabó Santi Campillo con la formación con la que tuvo una ruptura abrupta tras la cual el guitarrista, fundador de M-Clan y compositor de varios de sus éxitos, inició una carrera en solitario como referencia del blues-rock en España. Precisamente, este sábado 22 de agosto, actúa en Zaragoza, en la sala Z, en formato power trío acompañados de dos músicos de un nivel excepcional. Por un lado, Oneida James-Rebeccu (exbajista de Joe Cocker) y, por otro, Minidrums a la batería.

Cómo comprar las entradas

Santi Campillo (Murcia, 1968) es uno de los guitarristas más reconocibles del rock español de las últimas décadas. Fundador de M-Clan junto a Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez, fue una pieza fundamental en la construcción del sonido de los primeros discos del grupo, marcado por el rock sureño, el blues y las guitarras de raíz estadounidense. Participó en álbumes esenciales como 'Un buen momento' (1995), 'Coliseum' (1997), 'Usar y tirar' (1999) y 'Sin enchufe' (2001), el disco que convirtió a M-Clan en un fenómeno masivo y en el que aparece su guitarra en éxitos como ‘Carolina’.

Su salida del grupo en 2001 estuvo rodeada de fuertes desavenencias internas y puso fin a una etapa fundamental de la banda. Antes de M-Clan había militado en Los Hurones y posteriormente ha desarrollado una extensa carrera en solitario, además de colaborar con artistas como Raimundo Amador, Los Rebeldes, Coque Malla o Los Enemigos. Especialista en blues-rock y rock sureño, continúa reivindicando la guitarra como protagonista de su música y actuando en directo con diferentes formaciones.

Las entradas para el concierto, que comenzará a partir de las 21.00 horas, se pueden comprar en Notikumi a un precio de 10 euros.