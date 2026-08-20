El Museo del Origami de Zaragoza denuncia temperaturas de hasta 37 grados: "Es inhumano"

El Museo del Origami de Zaragoza ha denunciado que en su interior están sufriendo temperaturas de hasta 37 grados lo que les ha obligado a suspender un buen número de visitas guiadas y a decidir poner la entrada gratuita al mismo hasta que se pueda solucionar el problema que se ha generado.

El motivo es que el aire acondicionado del Centro de Historias de Zaragoza, edficio del ayuntamiento, se estropéo al principio de la semana pasada y, aunque, explica Jorge Pardo, "se nos dijo que esta semana estaría arreglado, lo cierto es que vinieron ayer y nos han dicho que como pronto hasta la semana que viene no se podrá solucionar la avería".

"Hemos tenido bastante paciencia"

"Hemos tenido bastante paciencia, pero la situación es insostenible", cuenta Jorge Pardo, del Museo del Origami, que apunta que "han pasado estos días más de 2.000 personas muchos de ellos turistas que se han llevado la imagen que se han llevado". De hecho, explica, hoy mismo se ha tenido que cancelar una visita guiada de turistas franceses. "Estamos viviendo temperaturas inhumanas que tenemos que sufrir trabajadores y visitantes", recalca.

Además, la situación puede provocar daños en las obras de papiroflexia que se exponen en el centro: "Les afecta mucho el cambio de temperatura y la humedad y, por supuesto, estar tanto tiempo a altas temperaturas, por lo que el problema tampoco se arreglaría cerrando el centro. Hay que solucionar lo del aire acondicionado", insiste.

El Museo del Origami, ha recogido ya más de 60 quejas formales de visitantes que entregarán al Ayuntamiento de Zaragoza para que "entiendan la situación que se ha creado porque aquí entre unos y otros se están lavando las manos", denuncia Pardo.

La exposición actual

Actualmente, la exposición temporal que se puede visitar en el museo es 'Viaje a las estrellas', del artista Miguel Gañán, que se podrá visitar hasta el 13 de septiembre y reúne una de las colecciones más completas dedicadas al arte de los teselados que se han exhibido hasta la fecha en este equipamiento.

La propuesta reúne cerca de 60 obras, entre teselados de gran formato y piezas derivadas de ellos, como cajas y composiciones tridimensionales, todas realizadas a partir de una única hoja de papel. La exposición invita al visitante a adentrarse en un universo donde la geometría, las matemáticas y el arte dialogan a través de pliegues, simetrías y patrones repetitivos. Los teselados, técnica protagonista de la exposición, toman su nombre de las pequeñas piezas utilizadas tradicionalmente para formar mosaicos y permiten crear complejas estructuras visuales mediante la repetición ordenada de formas geométricas.

Miguel Gañán, nacido en Madrid en 1955 y residente en Argentina, es ingeniero aeronáutico de formación. Su trayectoria en el mundo del origami comienza en 2009 y desde entonces ha desarrollado una carrera artística centrada en la exploración de las posibilidades geométricas del papel.