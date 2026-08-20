El Vive Latino desvela los horarios de todos los conciertos: la programación completa

El Festival Vive Latino España, que se celebrará en el recinto de la Expo de Zaragoza los próximos 4 y 5 de septiembre, acaba de desvelar, junto al cartel que ya vio la luz hace meses, uno de sus secretos mejor guardados, la distribución por escenarios de las bandas y los horarios en los que se celebrará cada uno de los conciertos.

Así, el escenario Ambar (el más grande del recinto situado en la explanada del Palacio de Congresos) se abrirá el viernes 4 de septiembre con Julieta Venegas a las 18.25 horas y después pasarán por el mismo Amaia (20.05 horas), Loquillo (22.15 horas) y Rawayana (0.50 horas), que cerrará este primer día de este escenario.

Ese viernes por el Anfiteatro de la Expo pasarán Niña Polaca (17.40 horas), Pignoise (19.15 horas), M-Clan (21.10 horas), Rigoberta Bandini (23.35 horas) y Modelo (02.00 horas) para poner el broche de oro. En el tercer escenario, el Escena VL, actuarán el primer día de la cita El practicante (17.15 horas), Volador (18.25 horas), El Kuelgue (20.10 horas), Ed Maverick (21.40 horas), Plastilina Mosh (23.10 horas), Sanguijuelas del Guadiana (0.30 horas) y La Chiva Gantiva (02.00 horas).

La segunda jornada del Vive Latino congregará en el escenario grande del festival a Biznaga (18.25 horas), Guitarricadellafuente (20.05 horas), Silóe (22.15 horas) y La M.O.D.A. (0.45 horas). En el Caja Rural de Aragón (Anfiteatro de la Expo), por su parte, actuarán Buena Vista All Stars (17.40 horas), Veintiuno (19.15 horas), Ojete Calor (21.10 horas), Ultraligera (23.30 horas) y La plazuela (01.55 horas).

Por último, en el escenario más pequeño se podrá disfrutar de los conciertos de Múltipla (17.15 horas), El verbo odiado (18.25 horas), Hermanos Martínez (19.45 horas), Esteman y Daniela Spalla (21.10 horas), División minúscula (22.35 horas), Begut (23.50 horas), Sonido Gallo negro (01.10 horas) y Rialto DJ (02.10 horas).

Las puertas del recinto abrirán los dos días a las 16.45 horas mientras que la hora de clausura serán las tres de la madrugada. Los pases de lucha libre mexicana serán a las 18.30 horas, 20.10 horas y 22.20 horas durante los dos días.

Los abonos para el Vive Latino se pueden comprar en Ticketmaster a un precio de 136 euros mientras que las entradas para cada uno de los días tienen un precio de 85 euros.

Un recinto sin cambios

Todos ellos actuarán en los mismos tres escenarios de las ediciones anteriores, mientras que el acceso (con una única puerta de entrada) seguirá siendo el mismo. En contra de lo que se pensaba hace solo unos meses, el traslado de la televisión autonómica al recinto de la Expo (se va a instalar en los 'cacahuetes' sin uso) no obligará finalmente a cambiar la ubicación de la principal zona gastronómica. Así, la distribución interna del festival no tendrá que reorganizarse, algo que sí podría suceder en la edición de 2027.

Sin cambios a nivel estructural y con el recinto de la Expo como ubicación inmejorable, el Vive Latino aspira a repetir las cifras de las dos pasadas ediciones, cuando logró congregar a unos 38.000 asistentes en sus dos jornadas. En 2023 la cifra se situó en 42.995 personas (muy cerca del lleno técnico), mientras que el primer año atrajo a 33.736 espectadores. El aforo volverá a estar limitado a un máximo de 22.000 asistentes por día para priorizar la comodidad.

En este sentido, el festival ha dado un salto de calidad en las últimas ediciones. Los tiempos de espera en las barras y en los baños se han reducido y apenas ha habido quejas por las filas en los estands gastronómicos a diferencia de en la primera edición.