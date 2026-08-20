El Festival de Tarazona estrena ‘El Taser’, del aragonés Borja Echeverría: "Es el mejor festival de comedia que hay en España"

El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo Paco Martínez Soria ha continuado este jueves su programación con una jornada marcada por el estreno de ‘El Taser’, del director aragonés Borja Echeverría, y la actuación de Bianca Kovacs en el Off Festival. El Teatro Bellas Artes ha acogido además la quinta sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes y la grabación en directo de 'El Podcast de Pelocas', mientras que el Programa Matinal Infantil ha acercado el cine al público familiar en Tarazona.

La programación del antepenúltimo día de festival cuenta con la proyección de 'El Taser', dirigida por Borja Echeverría, dentro de la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia. El director zaragozano afronta con especial ilusión el estreno en Tarazona de una película que nació, precisamente, con la intención de llegar a la pantalla del festival.

“Tengo especial ilusión de estrenar la peli aquí en Tarazona. Ese era el objetivo. Cuando estábamos rodando eso lo decía la gente: ‘Chicos, poned las pilas, que esta película tiene que estrenarse en Tarazona’”, explica Echeverría, que considera que el certamen es el escenario idóneo para presentar una película de estas características: “Es una comedia y a mí me gusta estrenar la película en el mejor festival de comedia que hay en España”.

Fuertes vínculos desde 2009

El vínculo del cineasta con el festival se remonta a 2009 y se ha mantenido durante prácticamente todas sus ediciones. La película, protagonizada por Cristina Gallego, Fele Martínez, Lluvia Rojo, Pepa Charro, William Miller, Laura Ramos, Jordi Aguilar, Zorion Eguileor y Rulo Pardo, sigue a Carlota, una mujer separada y madre de una adolescente que intenta recomponer su vida tras una decepción amorosa.

Todo cambia cuando sus amigas le regalan un arma Taser, desencadenando una cadena de situaciones cada vez más caóticas en una comedia que combina enredos sentimentales, amistades, delincuencia y situaciones inesperadas. “Es muy divertida, con mucho ritmo, para todos los públicos que quieran pasar una hora y media de emoción y de diversión. Y no te vas a aburrir viéndola”, asegura su director.

La producción, que parte de un guion de Juan Solo y está producida por Almática, se puso en marcha después de que Echeverría se incorporara al proyecto para asumir la dirección. El cineasta destaca el trabajo realizado con el equipo artístico, al que considera fundamental para sacar adelante una comedia que se rodó en apenas cuatro semanas.

Echeverría reconoce que la comedia llegó a su trayectoria casi por casualidad. “La comedia me mordió y ya no he podido quitármela de encima”, bromea el director, que admite que incluso cuando aborda proyectos que no pertenecen estrictamente al género no puede evitar incorporar algún toque de humor.

El estreno tiene además un significado especial por la vinculación de Echeverría con Aragón, pues es el único representante aragonés de la nueva Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia, que en esta primera edición reúne producciones procedentes de España, México y Puerto Rico. “Alguien tiene que hacerlo”, señala con humor al conocer esta circunstancia.

El cineasta confía además en la respuesta del público turiasonense, al que considera preparado para enfrentarse a una película de comedia: “El público de Tarazona es un público muy listo y muy ducho en la comedia, porque ya son muchos años de festival. Saben mucho y tienen ganas de divertirse”.

Hasta Tarazona se han desplazado junto a Echeverría varios integrantes del equipo de ‘El Taser’ como Laura Ramos, Lluvia Rojo, Zorion Eguileor, Rulo Pardo y Miguel Ángel Jiménez, como intérpretes; Juan Solo, guionista y actor; Sofía Jordán, directora de producción; y Laura García, directora de arte.

Además, Laura Ramos, quien se muestra emocionada por estar por primera vez en Tarazona, se siente “muy a la expectativa” con el recibimiento y habla de su personaje como una policía “muy peculiar que se mete a ayudar a sus amigas en unos líos tremendos”. Por otro lado, Lluvia Rojo admite que este festival es “su favorito” y siempre intenta venir, mientras que añade que su personaje “es una mamá orgullosa de sus hijos que se ve envuelta en un lío bastante fuerte”. No obstante, pese a su aspecto de persona tradicional, “todo da la vuelta y descubre dónde están sus límites de verdad”.

Con esta proyección, la nueva sección de largometrajes afronta ya su recta final. Tras las siete películas programadas, el festival completará este viernes la competición con 'Nuda propiedad', de Alberto Utrera.

Sesión de cortometrajes

El teatro también ha acogido la quinta sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes, que ha reunido siete nuevas propuestas: 'Sequidivú', de Paula Román; '003', de Daniel Chamorro; 'Quinto primera', de Fran Menchón; '¡Por las tetas de Lucía!', de Paloma Mozo y Anna Carbonell; 'Pinchu es así', de Carmen Córdoba; 'Como te ve una amiga', de Jelen García y Andrea Hoyos, y 'Glory Hole', de Andoni Fernández.

Hasta la localidad turiasonense se han desplazado Paula Román, directora, guionista y productora, junto a María José Mariscal y Mariano Venancio, actores de ‘Sequidivú’; Daniel Chamorro, director y actor, y Julen Clark, actor, de ‘003’; Helena Lanza, actriz-voz de ‘Pinchu es así’; y Andoni Fernández, director, y Lander Otaola, actor, de ‘Glory Hole’.

Con esta sesión, 35 de los 44 cortometrajes seleccionados entre las 361 obras recibidas ya han pasado por la pantalla del festival. La competición se cerrará mañana viernes con la sexta y última sesión, que permitirá completar la selección de trabajos que optan a los reconocimientos de esta edición.