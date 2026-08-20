La nueva y esperada película de Sorogoyen e Isabel Peña con Javier Bardem se estrenará antes en Zaragoza

Una de las películas más esperadas de este año del cine español es la nueva producción de Rodrigo Sorogoyen, que ha vuelto a contar con la aragonesa Isabel Peña para el guion, protagonizada por Javier Bardem, Victoria Luengo y Raúl Arévalo, 'El ser querido'.

El filme llegará a las salas de cine españolas, tras su paso en el último Festival de Cannes, el próximo miércoles 26 de agosto un día después de que se celebre la premiere en Madrid. Sin embargo, Zaragoza podrá disfrutar de la película un día antes con una proyección especial el 24 de agosto (lunes), a partir de las 20.00 horas en los cines Palafox, sesión para la que se ya se pueden comprar las entradas.

En la película, el aclamado director de cine Esteban Martínez (Javier Bardem) es una leyenda tanto por sus películas como por un pasado marcado por la violencia y los excesos. En su nuevo proyecto, le ofrece un papel a su hija Emilia (Victoria Luengo) con el pretexto de ayudarla a relanzar su estancada carrera como actriz. Convivir en el set fomentará una cercanía que no han compartido en años, pero también reabrirá viejas heridas que nunca cicatrizaron.

El origen del conflicto

“La piedra angular del conflicto entre los dos es el relato: él tiene un relato de lo que pasó entre ambos, y ella tiene otro relato, muy distinto”, explicaba Sorogoyen en Cannes. De nuevo coguionista del director, la aragonesa Isabel Peña añadía: “Nos pareció interesante que fueran dos personas dedicadas a contar historias y en concreto a hacer una película, porque en su rodaje podrían crearse dinámicas de poder similares a las que pueden tener un padre y una hija”. Ambos convierten la relación entre sus dos protagonistas en una sucesión cada vez más angustiante de situaciones incómodas, intercambios llenos de carga pasivo-agresiva y reproches en forma de silencios o miradas de las que matan. Y, entretanto, el director se las arregla para dotar ‘El ser querido’ de una carga de tensión dramática similar a la que insufló a sus thrillers ‘El reino’ (2018) y ‘As Bestas’ (2022), para lo que cuenta con la ayuda de dos actores, Bardem y Luengo, y sendas interpretaciones soberbias.