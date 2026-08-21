El Festival de Tarazona pone el broche de oro con su gala de premiados: de Salva Reina a Mariona Terés

El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo, tras una semana intensa de proyecciones de cortometrajes y largometrajes además de una importante programación paralela, llega a su culmen este sábado con su broche de oro, la celebración de su gala de clausura en la que, además delos homenajes, se revelarán las producciones galardonadas de esta vigésimo tercera edición.

La jornada de clausura incluirá a las 13.00 horas el encuentro 'Un vermú con… Luis Larrodera', en la terraza de la Cafetería El Itury, acompañado por la periodista Camino Ivars, y, a partir de las 19.00 horas, la gala de clausura en el Teatro Bellas Artes, donde se estrenará el cortometraje realizado durante el Taller de Realización y se entregarán los premios de las Secciones Oficiales.

Los galardonados

La gala incluirá además los homenajes a Salva Reina y Toni Acosta, como Talentos de Comedia; Susana Abaitua, como Talento Joven, y Mariona Terés, como Talento Revelación. El actor malagueño Salva Reina recibirá el Premio Talento de Comedia como reconocimiento a una carrera en constante crecimiento dentro del cine y la televisión. Ganador del Premio Goya al Mejor Actor de Reparto por 'El 47', se ha convertido en uno de los intérpretes más versátiles del panorama nacional, alternando papeles dramáticos y cómicos con gran naturalidad. Durante el festival también protagonizará el monólogo 'Prohibido echarle cacahuetes al mono', incluido en la programación del Off Festival.

La actriz Toni Acosta, por su parte, será distinguida con el Premio Talento de Comedia por una trayectoria de más de dos décadas en cine, televisión y teatro. Muy querida por el público, ha protagonizado populares series como 'Con el culo al aire', 'Gym Tony' o '4 estrellas', consolidándose como una de las grandes referentes de la comedia española gracias a su capacidad para combinar humor, cercanía y emoción.

El festival, además, reconocerá a Susana Abaitua con el Premio Talento Joven, destacando la proyección de una actriz que ha brillado tanto en cine como en televisión. Conocida por sus trabajos en 'Patria' y 'Sé quién eres', llega a Tarazona tras haber sido nominada al Premio Goya 2026 como Mejor Actriz Protagonista por 'Un fantasma en la batalla', confirmando uno de los momentos más destacados de su carrera.

Y Mariona Terés recogerá el Premio Talento Revelación. La actriz ha participado en producciones como 'Paquita Salas', 'Veneno' y 'Las de la última fila', y este año ha dado un paso más en su carrera con Barrio Esperanza, su primer papel protagonista. El festival reconoce así una trayectoria ascendente que la sitúa entre las intérpretes con mayor proyección del panorama audiovisual español.

La programación se despedirá por la noche con una gran fiesta de clausura en el Palacio de Eguarás, que contará con las actuaciones de The William Miller Band, Roberta Fauteck y DJ Easy Rider.

El certamen es, además, uno de los festivales calificadores para los Premios Goya y los Premios José María Forqué al Mejor Cortometraje Cinematográfico, y también forma parte de los festivales calificadores de los Premios Fugaz.