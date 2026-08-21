El espectáculo de drones de Harry Potter de Zaragoza desaparece de su web y deja de vender entradas

Las Fiestas del Pilar de este año iban a contar con un invitado especial, el universo mágico de Harry Potter que iba a protagonizar un espectáculo de drones y música que iba a realizarse durante dos días en el Ibercaja Estadio. De hecho, hasta el Real Zaragoza había tenido que adaptar su calendario para no jugar como local durante esa semana.

Pero aunque las entradas salieron a la venta el pasado 11 de junio, los últimos movimientos parecen indicar que no habrá espectáculo de drones de Harry Potter en Zaragoza. Y es que desde hace unos días ya no se podían adquirir entradas para el 'show' de Zaragoza (sí para los del resto de la gira) ya que al intentar hacerlo, la web remitía el mensaje "Nos encanta esta experiencia, pero de momento no hay entradas disponibles". Pero es que desde ayer el espectáculo de la capital aragonesa ya no aparece en la web oficial que en España sí sigue manteniendo los de Madrid y Barcelona.

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El espectáculo

'DroneArt Show: Harry Potter', que está recorriendo el mundo por el 25 aniversario de la franquicia, combina la tecnología punta de drones con la música icónica de las películas de Harry Potter para crear un espectáculo hipnótico bajo las estrellas. Mientras 1.200 drones se mueven en perfecta armonía, los momentos más emblemáticos de las películas cobran vida en una deslumbrante coreografía de luz y magia. El concierto y el espectáculo de drones tiene una duración aproximada de 65 minutos.