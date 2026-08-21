Luis Larrodera visita el mítico cementerio español de Clint Eastwood que recuperó un 'crowdfunding': "Fue súper emocionante, ¡volveré seguro!"

El polifacético aragonés Luis Larrodera ha cumplido uno de sus sueños. O, al menos, es lo que acaba de confesar en redes sociales ya que aprovechó su viaje para disfrutar del eclipse solar total el pasado 12 de agosto para acercarse hasta uno de los lugares más emblemáticos y míticos de la historia del cine, el cementerio de Sad Hill. En él, se rodó el icónico duelo a tres bandas entre Lee Van Cleef, Eli Wallach y Clint Eastwood en la película de Sergio Leone, 'El bueno, el feo y el malo' (1966).

El aragonés en su reciente visita al lugar mítico de la historia del cine. / Face

En el verano de 1966, el director Sergio Leone halló en la provincia de Burgos, en la Peña de Villanueva y en el valle del Arlanza los escenarios adecuados para el rodaje de la película. Tras el mismo, el lugar permaneció abandonado durante 49 años hasta que en octubre de 2015 comenzaron los trabajos de recuperación del cementerio a manos de voluntarios de la Asociación Cultural Sad Hill. El empedrado central cubierto por una capa vegetal fue desenterrado durante meses y mediante una campaña de micromecenazgo se financió la colocación de las cruces en su posición original.

Proceso de reconstrucción

Todo el proceso de reconstrucción fue registrado en el documental 'Desenterrando Sad Hill' de Guillermo de Oliveira, nominado a los Premios Goya 2019 en la categoría de Mejor Película Documental. Más de 5000 cruces están situadas en el cementerio de Sad Hill. La más interesante es una dedicada a 'La Familia'.

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"Este cementerio fue construido por el ejército español para el rodaje de la película, quedando abandonado después. Hace unos años fue recuperado y restaurado por voluntarios tras todas esas décadas de olvido. ¡Fue súper emocionante llegar con 'The Ecstasy of Gold' sonando a todo volumen en el coche! ¡Volveré, seguro!", ha señalado el propio Larrodera en sus redes sociales donde ha compartido unas imágenes muy especiales de la jornada.