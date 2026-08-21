Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña presentarán en Zaragoza su nueva película, 'El ser querido': cómo comprar las entradas

La expectación que ha levantado la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, 'El ser querido', en la que ha vuelto a contar con la zaragozana Isabel Peña para el guion también ha llegado en Zaragoza. Y es que aunque la película se estrena el miércoles 26 de agosto, los cines Palafox han programado una sesión previa dos días antes, el 24 de agosto, a partir de las 20.00 horas.

Además, este viernes acaba de desvelar que Sorogoyen e Isabel Peña presentarán una sesión especial también en los cines Palafox el próximo 2 de septiembre, a partir de las 17.00 horas. Una proyección para la que ya están a la venta las entradas y que culminará con un coloquio con dos de los artífices de un filme que, protagonizado por Javier Bardem, Victoria Luengo y Raúl Arévalo, participó en el último Festival de Cannes.

Un aclamado director de cine

En la película, el aclamado director de cine Esteban Martínez (Javier Bardem) es una leyenda tanto por sus películas como por un pasado marcado por la violencia y los excesos. En su nuevo proyecto, le ofrece un papel a su hija Emilia (Victoria Luengo) con el pretexto de ayudarla a relanzar su estancada carrera como actriz. Convivir en el set fomentará una cercanía que no han compartido en años, pero también reabrirá viejas heridas que nunca cicatrizaron.

“La piedra angular del conflicto entre los dos es el relato: él tiene un relato de lo que pasó entre ambos, y ella tiene otro relato, muy distinto”, explicaba Sorogoyen en Cannes. De nuevo coguionista del director, la aragonesa Isabel Peña añadía: “Nos pareció interesante que fueran dos personas dedicadas a contar historias y en concreto a hacer una película, porque en su rodaje podrían crearse dinámicas de poder similares a las que pueden tener un padre y una hija”. Ambos convierten la relación entre sus dos protagonistas en una sucesión cada vez más angustiante de situaciones incómodas, intercambios llenos de carga pasivo-agresiva y reproches en forma de silencios o miradas de las que matan. Y, entretanto, el director se las arregla para dotar ‘El ser querido’ de una carga de tensión dramática similar a la que insufló a sus thrillers ‘El reino’ (2018) y ‘As Bestas’ (2022), para lo que cuenta con la ayuda de dos actores, Bardem y Luengo, y sendas interpretaciones soberbias.