El cómic, la ilustración y la creatividad vuelven a Jaca en la tercera edición de Imagina Comic Fest

Jaca volverá a sumergirse en el mundo del cómic, la ilustración, la creatividad y el ocio compartido con la celebración de la tercera edición de Imagina Comic Fest, que tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre en el Paseo de la Constitución. El festival, organizado por el Área de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Jaca, llega consolidado como una propuesta cultural y de ocio dirigida a todos los públicos, con especial atención a niños, jóvenes y familias.

Durante el fin de semana se desarrollarán 20 actividades gratuitas, entre talleres, animación, espectáculos, juegos, música y propuestas participativas.

La concejal de Educación y Juventud, Marta Moreno, ha destacado durante la presentación que, tras las dos primeras ediciones, Imagina Comic Fest se ha consolidado como una cita cultural y de ocio en la ciudad: “La filosofía y el objetivo de este festival es muy sencillo: acercar el mundo del cómic y de la ilustración a toda la ciudadanía, especialmente a niños, jóvenes y familias, pero también a todas las personas que disfrutan de la cultura, los juegos, la creatividad y el ocio compartido”.

Moreno ha explicado que el programa combina propuestas para diferentes edades y públicos, ya que “hemos diseñado un programa en el que se mezclan animación, espectáculos, juegos, música y participación. Es una propuesta para todos que contará con 20 actividades gratuitas”.

Superjaca vuelve a ser la imagen del festival

El cartel oficial vuelve a contar con la firma del ilustrador Israel Gómez, que mantiene como protagonista a Superjaca, el personaje inspirado en los ciervos de la Ciudadela de Jaca y que se ha convertido ya en una de las imágenes identificativas del festival.

Este año se ha instalado ya una lona con la imagen de Superjaca al inicio del Paseo de la Constitución para facilitar la localización del recinto y dar mayor visibilidad al evento.

Los más pequeños podrán llevarse también un recuerdo del festival, ya que se repartirán pósteres y un pequeño cómic para colorear con el personaje protagonista.

Casetas, firmas de autores y colaboración solidaria

El Paseo de la Constitución acogerá también diferentes casetas de librerías, editoriales y entidades participantes. Este año, además, se habilitará un espacio para que los autores puedan firmar sus obras y encontrarse con los aficionados al cómic y la ilustración. Participarán El Armadillo Ilustrado, Hola Monstruo, Cornoque, Asociación Malavida, La Ilustradora Blanco de Jaca, Escribo Editorial, Libroteca El Gato de Cheshire, Central Games, Tiempo de Ocio y Jaca Lucha contra Duchenne. Esta última asociación estará presente durante el festival y aprovechará la cita para realizar inscripciones para su carrera solidaria, prevista para el 19 de septiembre.

El festival volverá a contar también con la colaboración del equipo de voluntariado de Valentia de Martillue, que prestará apoyo en tareas de logística, información y organización del recinto.

Marta Moreno ha querido agradecer la implicación de todas las personas, entidades y profesionales que hacen posible esta tercera edición, desde ilustradores y autores hasta editoriales, librerías y compañías participantes. También ha destacado la colaboración del Ejército, que facilitará carpas para el recinto, así como el trabajo del técnico municipal Gonzalo González, responsable de la coordinación técnica del evento.

Las actividades serán gratuitas, pero las inscripciones para los talleres podrán realizarse a través de las redes sociales de Juventud Jaca, tanto en Instagram como en Facebook. Además, si quedan plazas disponibles, también será posible inscribirse presencialmente durante el festival.

El horario de las casetas será el sábado 5 de septiembre, de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas, mientras que el domingo permanecerán abiertas de 11.00 a 14.30 horas.

El sábado, a las 12.30 horas, se realizará además un recorrido institucional por las casetas y el recinto, al que están invitados los miembros de la corporación municipal y los medios de comunicación.

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Con esta tercera edición, el Ayuntamiento de Jaca continúa apostando por una cita que une cultura, creatividad, juego y participación, convirtiendo durante un fin de semana el Paseo de la Constitución en un gran espacio dedicado al universo del cómic y la ilustración.