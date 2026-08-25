El Desafío Buñuel vuelve a llenar de cine las calles de Teruel: "Los turolenses están totalmente volcados con este proyecto"

Luis Buñuel es una figura emblemática del cine español y uno de los aspectos que más llama la atención respecto a su forma de hacer cine es, precisamente, la rapidez con la que realizaba sus largometrajes: en un período de dos o tres semanas, el cineasta calandino era capaz de rodar sus grandes piezas cinematográficas, dejándonos un total de 32 películas de las que disfrutar. En consideración, la Fundación Amantes de Teruel desarrolla, desde hace nueve años, el Desafío Buñuel, que consiste en un rally de cine donde los participantes deben superar al gran cineasta aragonés, realizando un cortometraje en apenas 48 horas.

Esta novena edición tendrá lugar desde este miércoles con la gala de apertura presentada por Rafa Maza. El jueves, 27, se realizará el acto de inauguración en la plaza del Torico y el sábado, 29, será la ceremonia de clausura del certamen. Los cortometrajes son evaluados por un jurado profesional y reconocido de la industria del cine, entre los que se encuentran Luisa Gavasa, Benito Rabal, Pilar Rodríguez, Enrique del Pozo y Rozalén.

“A principios de año, se publican las bases del concurso y se hace una convocatoria pública para la primera fase del certamen. A partir de ahí, la gente va presentando sus guiones adaptados a la temática de la edición. Estos son seleccionados en una segunda fase a principios de junio. Con un período de dos meses, los participantes elegidos deben realizar toda la producción del corto, para luego rodarlo y montarlo en 48 horas. A esto le sigue el visionado final en la gala de clausura y el veredicto del jurado. Después, los concursantes tienen hasta marzo del siguiente año para perfeccionar el corto antes de que se vuelva a proyectar en la siguiente edición”, explica Patricia García, directora de la Fundación Amantes de Teruel.

La pasada edición del Desafío Buñuel / Fundación Amantes de Teruel

Para participar del Desafío Buñuel es necesario presentarse en un equipo conformado por hasta diez personas, que cumplan con los papeles propios de un rodaje: productor, director, cámara, montador, sonidista y director de fotografía. Por otro lado, el festival aportará todo material técnico necesario, aparte de un actor profesional y los demás intérpretes, entre los que debe haber al menos ocho personas de figuración y dos amateur por corto. Además, la estancia de los participantes en Teruel durante los días de rodaje corre por cuenta de la fundación.

En cuanto a los espacios de grabación, "es obligatorio que aparezcan determinadas localizaciones de Teruel. Según el guión, los concursantes deben analizar las necesidades que tienen de espacios y nosotros las conseguimos antes de empezar la carrera”, aclara García. “Los turolenses también se vuelcan totalmente con el desafío a la hora de dejar locales comerciales, e incluso sus casas. Muchos también participan en los castings que hacemos para la figuración.”

Este año, los guiones seleccionados han sido ‘Tres perros y un bozal’, de Igor Fernández, ‘Un lugar muy único’, de Manuel Nijenshon y Luis M. Simón, y ‘La noche del mediodía’, de Sergio Llácer y Anxo Vidal. A estos rodajes, se le añadirá un cuarto: “El Desafío Buñuel también tiene su sede en México, de manera que el equipo ganador del rally mexicano puede participar del concurso en Teruel, y viceversa. Este año, el equipo mexicano vendrá a rodar el corto ‘Simples Cosas’, guionizado por Alexei Gudiño y Yusef GR”, relata la directora.

Asimismo, el equipo responsable por el cortometraje seleccionado como el mejor de los tres, se lleva un total de 4.000 euros, el dinero correspondiente al alquiler de material técnico y la posibilidad de rodar en México, con el valor del viaje incluido.

Además de la carrera cinematográfica, se harán talleres impartidos por el guionista e influencer zaragozano, Guille Van Dreï, y el cineasta, Benito Rabal, aparte, se realizará una versión del desafío para los más pequeños y más mayores, que tendrán sus cortos proyectados en la ceremonia de clausura junto a los seleccionados de la edición.

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Otras actividades destacables del ciclo son los conciertos de Rumbversions y Los Renegados del Funk, así como la presentación de la novela, ‘Malaria’, de José Luís Esteban, y del documental, ‘Ese niño de la fotografía. Carlos Saura’, que contará con la presencia de su hija y directora, Anna Saura. También se llevarán a cabo los visionados de ‘Memoria de los olvidados’, de Javier Espada y de los cortometrajes del Festival de Cine de Fuentes de Ebro.