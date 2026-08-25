Manolo Kabezabolo acorta su gira y anuncia que no dará conciertos en 2027: "No me veo capacitado"

La referencia punk en España, el aragonés Manolo Kabezabolo ha decidido acortar la gira latinoamericana que tenía prevista y anular sus conciertos en Bogotá y Costa Rica en noviembre debido a su "estado anímico" tras, ha dicho, "una serie de acontecimientos que me han pasado tanto en el terreno profesional como en el personal. No me veo capacitado para una gira tan larga", ha señalado en un sincero vídeo publicado a través de sus redes. Sí mantiene su doble cita en Chile para el 6 y 7 de noviembre.

"Queremos pedir disculpas a los promotores que estaban preparando estos conciertos, ya que nos consta que han hecho un esfuerzo y un trabajo muy grandes para que nosotros podamos estar allí, pero no va a poder ser en estos momentos", ha recalcado Manolo Kabezabolo que explica que su intención es recuperar los conciertos.

Nuevo proyecto en 2027

Además, el aragonés le da una nueva noticia a sus seguidores ya que anuncia que ya tiene todo listo para su siguiente paso. "Vamos a acabar los conciertos aquí en España y, después, vamos a salir del del circuito de contratación del año 2027. Nos vamos a enfrascar en un nuevo proyecto que nos alejará también de los escenarios y esperamos que después de este tiempo de trabajo podamos retomar estos conciertos y podamos estar allí con vosotros y disfrutar tanto nosotros de vosotros como vosotros de nosotros", explica el músico antes de concluir con su habitual grito de guerra: "Ssalud, fuerza, rebeldía y nos vemos en los pogos".