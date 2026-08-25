Retan a Kase.O a una batalla de gallos muy especial: "En el rap cabemos todos"

Que Kase.O es una figura icónica del rap en castellano y que, a día de hoy, es probablemente el mejor MC en su idioma del mundo, no hay casi nadie que lo discuta. Y buena prueba de ello es su último trabajo, 'Camisa de fuerza', recientemente publicado.

Tras la publicación del disco, Kase.O anunció una gira de grandes recintos que llevará a varios lugares de la geografía española (a Zaragoza llegará el 20 de febrero al pabellón Príncipe Felipe) y, entre ellos, una de sus visitas ya confirmadas es La Coruña donde actuará el 16 de enero. Y precisamente desde allí le ha surgido un curioso reto al zaragozano.

"Sería una locura máxima"

A través de las redes sociales, el grupo de freestyle de rap inclusivo, Freestyle People, le ha lanzado una propuesta a través de sus redes sociales, participar en una batalla de gallos contra ellos mismos "y si viene a cantarse unos temazos con alguien que se los sabe muy bien como Borja Iglesias ya sería una locura máxima", apuntan más alto los miembros de la asociación.

"Hola, Kase.O, o Javier Ibarra Ramos, sabemos que vienes en enero a cantar y rapear y queremos retarte a una batalla de gallos. Y quiero que sepas que yo en septiembre de 2014 te hice una carta porque quería enviártela para conocerte porque me apasiona mucho tu voz y cuando estaba en 2015 escuchaba mucho tu temazo 'Mierda'. Por eso quiero conocerte y que vengas a rapear con los del Freestyle People", dice uno de los miembros del grupo en el vídeo publicado.

"El próximo enero de 2027, Jabato Jones viene a A Coruña con su concierto 'Camisa de fuerza' y en Freestyle People te retamos a una batalla de rap en nuestra ONG para conocer a uno de los más grandes de todo esto. En el rap cabemos todos. Galicia rima unida", se puede leer en la publicación.