Roca Rey dispara la venta de entradas para la feria taurina de Tarazona

El matador de toros peruano Andrés Roca Rey constituye el principal atractivo de la feria taurina de San Atilano que tendrá lugar en Tarazona a partir del viernes 28 de agosto. El ciclo, formado por dos corridas de toros, una novillada picada y un nolsín de seis novilleros sin picadores se complementa con un concurso de roscaderos el lunes 31 en el que, además, el recortador local Mario González Chueca realizará una exhibición de su disciplina.

Así, el viernes 28 se lidiarán toros de Fuente Ymbro para una terna de matadores banderilleros encabezada por Antonio Ferrera al quien acompañarán El Fandi y Manuel Escribano. Al día siguiente, sábado, con novillos de Antonio Palla, se anuncian Emiliano Osornio (una de las revelaciones del escalafón esta temporada), el aragonés El Mene y Félix San Román.

Reses de Jandilla

El domingo, en sesión matinal, se anuncia en IV bolsín taurino Ciudad de Tarazona con erales de El Taramal para Javier Fernández 'Fino', Manuel Domínguez, Diego Tebas, Samuel Montero, Óscar Vicente y Jesús Millán, hijo el torero aragonés del mismo nombre.

Por la tarde harán el paseíllo con reses de Jandilla Juan Ortega, Roca Rey y el biotano Aarón Palacio, cuyos vínculos con la ciudad de Tarazona son cada día más fuertes. Los festejos vespertinos tendrán lugar a partir de las 18.00 horas.