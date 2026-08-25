La Semana de las Güixas regresa a Villanúa con cuatro días de teatro, historia y memoria

Villanúa celebra del 27 al 30 de agosto cuatro jornadas de teatro inmersivo, representaciones en la Cueva de las Güixas y actividades divulgativas. 'La Fractura', una obra escrita por Andrea Dumall para 'La Noche de las Condenadas' del sábado, será la principal novedad de una edición que profundiza en la lectura histórica y social de la caza de brujas, y también en la reflexión sobre los mecanismos sociales que hicieron posible la persecución de miles de mujeres.

La programación mantiene así la evolución experimentada por la Semana de las Güixas durante los últimos años. La iniciativa nació con el objetivo de recuperar la tradición oral y la memoria histórica vinculadas a la Cueva de las Güixas mediante la teatralización, el humor y actividades dirigidas a diferentes públicos.

Desde 2023, la Semana ha profundizado progresivamente en una nueva aproximación al fenómeno de la brujería y la caza de brujas, incorporando una visión historiográfica y una perspectiva de género que conviven con el carácter lúdico e inmersivo de la programación. El objetivo es superar algunos de los lugares comunes construidos alrededor de las llamadas “brujas” y analizar los factores sociales, económicos, culturales, religiosos y de poder que hicieron posibles aquellos procesos de persecución.

Actividad en la Cueva de las Guïxas / Turismo Villanúa

'La Fractura', una mirada más allá de la caza de brujas

La principal novedad de esta edición llegará el sábado 29 de agosto, a las 20:30 horas, con la 'Noche de las Condenadas', que este año cambia su planteamiento con la representación de 'La Fractura', una obra escrita por Andrea Dumall, coordinadora de la Cueva de las Güixas. La representación tendrá lugar en el exterior del Centro de Interpretación.

La Noche de las Condenadas nació en 2023 y se ha convertido desde entonces en uno de los momentos centrales de la Semana. En ediciones anteriores se construyó a partir de documentación histórica para recrear el juicio y la condena pública de mujeres acusadas de brujería, convirtiendo las calles y espacios de Villanúa en escenario de una experiencia teatral colectiva.

'La Fractura' da ahora un paso más. La caza de brujas funciona como punto de partida, pero la obra no pretende representar una persecución concreta ni explicar un episodio histórico, sino observar cómo una sociedad puede ir modificando progresivamente aquello que considera admisible hasta terminar legitimando la exclusión y la violencia.

La dramaturgia está estructurada en siete movimientos en los que pequeños cambios en el lenguaje, las miradas, los relatos, las emociones y las relaciones entre las personas van construyendo nuevos marcos de interpretación. El espectador asiste de esta manera al proceso mediante el cual primero se categoriza, después se excluye y finalmente puede llegar a considerarse legítimo aquello que antes resultaba impensable.

Teatro inmersivo y un viaje de Hipatia a las brujas

La programación comenzará el jueves 27, a las 18:30 horas, con 'Pueblo Arde', teatro inmersivo dirigido por Angélica Moyano. La actividad se repetirá el viernes y el sábado en dos sesiones, a las 18:00 y 18:30 horas.

'Pueblo Arde' es una propuesta, que ya ha formado parte de anteriores ediciones y que utiliza herramientas contemporáneas para explicar el fenómeno histórico de la caza de brujas. Los participantes realizan la experiencia con auriculares y teléfono móvil y reciben a través de WhatsApp el audio que acompaña el recorrido. La actividad aborda precisamente la dimensión colectiva de la persecución y las heridas sociales que permanecen detrás de aquellos procesos históricos.

Otro de los ejes de la Semana será 'Historia(s) de mujeres: De Hipatia a las brujas', que se representará dentro de la propia Cueva de las Güixas el viernes 28 y el sábado 29, a las 11:00, 11:45 y 12:30 horas, y el domingo 30, a las 11:45 y 12:30 horas. La propuesta está interpretada por Míriam Stolisky, Ana Seguí, Raquel Renieblas y Olga Pareja y está dirigida a público a partir de seis años.

Estrenada durante la Semana de las Güixas de 2025, esta teatralización propone un recorrido por la historia de las mujeres desde la prehistoria, pasando por figuras como Hipatia, hasta desembocar en la memoria local de Guirandana de Lay. La representación busca recuperar historias silenciadas y establecer un diálogo entre pasado y presente sobre los mecanismos sociales que han permitido justificar distintas formas de violencia y exclusión.

La Semana saldrá también fuera del espacio de la cueva con el 'Vermú con brujas', que se celebrará el viernes, a las 13:30 horas, en Villanúa, y el sábado, a la misma hora, en Jaca. La iniciativa se incorporó a la programación en anteriores ediciones como una manera de trasladar el debate y los contenidos de la Semana a otros espacios y acercarlos al público en un formato más distendido.

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Mujeres: la herencia de las llamas

Durante las jornadas podrá visitarse igualmente en CIN Subterránea la exposición 'Mujeres: la herencia de las llamas'. La muestra reúne fotografías, paneles explicativos, libros y diferentes piezas con las que se recorre la historia de la caza de brujas y se analizan los componentes sociales, económicos, culturales y religiosos utilizados históricamente para justificarla.