Aragón, tierra de cultura propone disfrutar de la danza este fin de semana en el Mausoleo de Fabara

Aragón, tierra de cultura continúa este fin de semana con su programación en el municipio de Fabara. La programación, que impulsan las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y Turismo del Gobierno de Aragón, lleva espectáculos culturales de carácter gratuito y ADN cien por cien aragonés a lugares emblemáticos de todas las comarcas de la comunidad.

Este sábado, 29 de agosto, en un entorno de singular belleza como es el Mausoleo romano de Fabara, los vecinos podrán disfrutar de la danza con las actuaciones de la compañía LaMov, Huvegrym y Tarde o temprano Danza.

A un kilómetro de la localidad de Fabara (Zaragoza), en la margen izquierda del río Matarraña, se localiza el mausoleo romano mejor conservado de toda España. Un monumento funerario de grandes dimensiones que data del siglo II, cuya decoración exterior es de gran interés. Se trata de uno de los ejemplos más bellos de sepulcro romano conservados en nuestro país.

La compañía de danza LaMov nació en 2008 en Zaragoza bajo la dirección artística del madrileño Víctor Jiménez, exbailarín principal de Víctor Ullate, del Béjart Ballet de Laussane y de la Ópera de Lyon. Desde entonces sus producciones han contado con piezas de diferentes coreógrafos nacionales e internacionales, como Sharon Fridman, Francisco Lorenzo, Chameleon Company, Henrique Rodovalho, Antonio Ruz o Itzik Galili.

Vega y Hugo Grimalt forman el dúo de danza contemporánea Huvegrym, una compañía que fusiona danza, música y palabra para crear un lenguaje escénico propio. Sus obras transitan desde lo cómico hasta lo trágico o incluso, lo grotesco, siempre con el propósito de conectar con el público y provocar preguntas más que encontrar respuestas.

Noticias relacionadas

Tarde o temprano Danza es una compañía de danza contemporánea creada por cuatro mujeres en el año 2008. Nace de la asociación de las bailarinas y coreógrafas zaragozanas Marta Aso, Raquel Buil, Vanesa Pérez y Laura Val, con la intención de desarrollar un trabajo personal e independiente dentro del ámbito de la danza contemporánea.