La banda estadounidense de heavy Nefarious cancela su concierto de esta noche en Zaragoza: estos son los motivos

Todo estaba preparado para que la banda estadounidense de trash metal Nefarious de la bahía de San Francisco arrancará su gira española este miércoles en Zaragoza, en la sala Utopía, sin embargo, a última hora de ayer la propia sala y la banda anunciaron la cancelación del concierto por causas ajenas a la banda y a los promotores.

¿Qué ha sucedido? Tal y como explicó el actual responsable de la sala Utopía en un vídeo publicado en sus redes sociales, la sala tiene una "incidencia técnica grave" de tipo eléctrico que, dadas las fechas estivales en las que estamos, no ha podido ser solucionada a tiempo por lo que no es posible la realización de la esperada actuación. "Lamentamos profundamente las molestias ocasionadas y agradecemos vuestra comprensión", han señalado desde la promotora.

Una banda de músicos veteranos

El grupo, de reciente creación (se fundó en 2025) pero de gran recorrido está formada por músicos veteranos de Exodus, Death Angel, Heathen y Blind Illusion. Su álbum debut se titula 'Addicted to Power' y sus miembros actaules son Sean Rivera (voz), Rick Hunolt (ex-Exodus, guitarra), Doug Piercy (Heathen, guitarra), Tom Gears (Blind Illusion, bajo) y Will 'Beastman' Carroll (Death Angel, batería).

Las entradas adquiridas serán reembolsadas a través del canal de compra correspondiente por el que se realizó la adquisición. Así las cosas, la gira española del grupo comenzará este jueves en Portugalete para ir después a Madrid (el viernes) y a Salamanca el 2 de septiembre.