El Centro de Historias de Zaragoza reabre sus puertas este jueves tras seis días cerrado

El pasado 20 de agosto el Ayuntamiento de Zaragoza decidió cerrar el Centro de Historias después de que el 10 de agosto se estropeara el sistema de climatización y el Museo del Origami (ubicado en la segunda planta) denunciara temperaturas de hasta 37 grados en sus instalaciones.

Así, en vista de que el arreglo se estaba demorando se tomó la decisión, en beneficio de trabajadores y visitantes, de cerrar el centro hasta que mejoraran las condiciones. Este miércoles, el Ayuntamiento de Zaragoza acaba de anunciar que el Centro de Historias de Zaragoza reabrirá con normalidad mañana "una vez finalizados los trabajos de reparación del sistema de climatización que obligaron a cerrar temporalmente las instalaciones".

Desde el consistorio explican, además, que, "tras comprobar el correcto funcionamiento del sistema y que se dan las condiciones adecuadas para trabajadores y usuarios, el centro municipal retomará su actividad y sus horarios habituales".

Más de 2.000 personas

Precisamente, el 20 de agosto, Jorge Pardo, del Museo del Origami, apuntaba antes de la decisión del cierre que "han pasado estos días más de 2.000 personas muchos de ellos turistas que se han llevado la imagen que se han llevado". De hecho, explicaba, ese mismo día se tuvo que cancelar una visita guiada de turistas franceses. "Estamos viviendo temperaturas inhumanas que tenemos que sufrir trabajadores y visitantes", recalcaba.

Además, la situación puede provocar daños en las obras de papiroflexia que se exponen en el centro: "Les afecta mucho el cambio de temperatura y la humedad y, por supuesto, estar tanto tiempo a altas temperaturas, por lo que el problema tampoco se arreglaría cerrando el centro. Hay que solucionar lo del aire acondicionado", insistía.