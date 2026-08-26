El festival de humor que lleva a miles de personas a un pueblo de Teruel de solo 75 habitantes: "El año pasado 180 personas participaron en un juego de sorber flanes"

Pueblos y ciudades viven las estaciones a ritmos opuestos. Mientras el verano devuelve a los primeros vecinos, actividad y vida, para las ciudades es un momento de escape. El tráfico desaparece, los bares echan la persiana por vacaciones y quienes todavía no se han ido cuentan los días para hacerlo. Pero cuando llega el frío, todo vuelve a ponerse en 'su sitio'. Y para muchos lugares eso significa volver al silencio.

Luco de Jiloca es uno de esos casos. En esta localidad turolense de apenas 75 habitantes, el humor se ha convertido en una forma de hacer frente a esa realidad. De ahí nació Enluquecidos, un festival que busca "dinamizar la zona y presentar el mundo rural como una alternativa real, cultural y divertida para el ocio".

Del 4 al 6 de septiembre, Enluquecidos celebrará su quinta edición con un programa que apenas dará tregua. "Hemos intentado que sean tres días agotadores. Queremos que el movimiento cultural no pare, que se solapen actividades y que todo el mundo pueda encontrar su lugar. De hecho, solo paramos una hora para comer. No hay espacio sin nada", adelanta Roberto Montañés, uno de los fundadores del festival y miembro de Los Gandules.

Juako Malavirgen, uno de los cómicos que actuó en la pasada edición del festival. / Ana Tabuenca

Pero para entender hasta dónde ha llegado este proyecto hay que volver a 2022, cuando todo empezó. Por entonces, tenían una idea clara: "Queríamos traer al pueblo y a la comarca actuaciones que normalmente no suelen verse en el medio rural". La intención era que la cultura viajase en las dos direcciones: acercarla a los vecinos de Luco y conseguir que gente de fuera llegase hasta allí y descubriese la zona.

Lo que no esperaban era la respuesta del público. Ya en su primera edición, miles de personas pasaron por la localidad turolense, y la cifra no ha dejado de crecer desde entonces hasta alcanzar las 4.000 el año pasado. "Empezamos con un escenario que teníamos en un remolque; ahora tenemos tres. La realidad es que estamos desbordados, pero en el mejor de los sentidos", reconoce Montañés.

Y aunque la filosofía sigue siendo la misma, casi todo lo demás ha cambiado por el camino. También el cartel. "Empezamos con números de 'stand-up comedy', pero pronto nos dimos cuenta de que la gente necesitaba más variedad", explica Montañés. Desde entonces, el programa se ha abierto a propuestas que mezclan monólogos, música, teatro, circo, exposiciones y juegos. Entre estos últimos, uno se ha convertido ya en todo un clásico: 'Menudo flanazo': "El año pasado tuvimos a 180 personas sorbiendo flanes en medio del pueblo", recuerda. La variedad, eso sí, tiene un único denominador común: "El elemento que tienen que incluir todas las actividades es el humor".

El éxito del boca a boca

Durante estos años, por Luco de Jiloca han pasado nombres como David Fernández, Pepe Viyuela o Pablo Carbonell. Y en un pueblo de apenas 75 habitantes, la pregunta es casi obligada: ¿cómo se consigue traer hasta allí a artistas de este nivel? Montañés tiene la respuesta: "Al principio, como nosotros ya estábamos en el mundo del espectáculo por Los Gandules, tiramos de amigos y conocidos. Pero, a partir de ahí, todo fue muy orgánico. Es verdad que siempre hay cierto prejuicio con eso de actuar en pueblos, pero el boca a boca ha conseguido que el festival se conozca como una iniciativa de calidad".

La quinta edición promete mantener el listón. El viernes 4 de septiembre, Clara Ingold llegará con 'Paloma de parque', un espectáculo que analiza en clave de humor los problemas de toda una generación. El sábado será el turno de los dobladores de 'Los Simpson' y, ya el domingo, el festival cerrará por todo lo alto con Los Gandules, acompañados por la Banda de Santa Cecilia y sus más de 70 músicos sobre el escenario.

Más allá de los nombres y las cifras, el festival no se entiende sin Luco. Sus vecinos tienen mucho que ver en ello. "Sin ellos no podríamos haber conseguido nada. Gracias al festival, mucha gente recuerda cómo se vivía antes y disfruta de ver el pueblo tan lleno de vida", cuenta Montañés. Basta con mirar la lista de voluntarios: cada año se apunta tanta gente que ni siquiera pueden contar con todos.

Contra todo pronóstico, aquella pequeña apuesta de 2022 se ha convertido en uno de los festivales de humor de referencia en Aragón y ha conseguido poner a Luco de Jiloca en el mapa. Y ahora solo queda seguir creciendo. "Queremos dar cada año un paso más. En esta edición, todo lo que esperamos es que la gente se lo pase bien y se agote de la risa", concluye Montañés.